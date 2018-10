La sucesión panista, entre lo malo y lo peor

Proceso

Ciudad de México.- Con Marko Cortés y Manuel Gómez Morin Martínez del Río como los únicos candidatos a la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN), los militantes enfrentan el dilema de escoger “entre lo malo y lo peor”, sentencia el presidente de la Comisión de Doctrina, Juan José Rodríguez Prats.

“Y lo peor es Marko Cortés, quien no es más que un títere de Rafael Moreno Valle.”

–¿Es un qué?

–Un títere de Moreno Valle, quien es la negación del PAN. Va entregar el PAN a quien representa todo contra lo que luchó el partido toda su vida.

Pero además de alertar sobre lo que simboliza el expriista discípulo de Elba Esther Gordillo, actual senador, exgobernador de Puebla y enfilado hacia la candidatura presidencial para 2024, Rodríguez Prats acusa a Cortés de corrupción.

Le consta esa deshonestidad, dice el claridoso panista, porque el mismo Cortés le confesó que, cuando buscaba ser candidato a gobernador de Michoacán, en 2011, recibió 70 millones de pesos de empresarios a cambio de negocios.

Rodríguez Prats revela, en entrevista con Proceso, un diálogo con Cortés, después de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN encabezado por Gustavo Madero lo nombró delegado en Michoacán, en febrero de 2011, para conducir el proceso interno de la candidatura a la gubernatura, en el que participaba también Luisa María Calderón, hermana de Felipe, entonces jefe del Ejecutivo.

Pocos minutos después de que la entonces secretaria general del CEN, Cecilia Romero, le informó telefónicamente de su nombramiento, lo buscó Cortés en su oficina de la Fundación Rafael Preciado para pedirle su apoyo, porque él había influido en su designación.

“Yo le dije que me estaba pidiendo brincarme el deber de delegado, y yo tenía que llegar con la mayor objetividad a Michoacán para ver quién tenía mayores posibilidades de representar al PAN”, le dijo, y quiso conocer más sobre quien entonces era senador.

–Oye, Marko, ¿qué edad tienes?

–33 años.

–¿Y te sientes con la madurez y el liderazgo? La situación michoacana es muy difícil por la violencia.

–Sí, me siento con la capacidad –respondió Cortés, quien aseguró tener no sólo relaciones políticas en el estado, sino también dinero para la campaña de gobernador.

–¿Cuánto tienes?

–70 millones.

–¿Y cómo los obtuviste?

–Me los donaron, me los dieron.

–¿Y quién te los dio?

–Empresarios.

–¿A cambio de qué?

–De negocios.

Ya para entonces, evoca Rodríguez Prats, el diálogo se desarrollaba fuera de su oficina. “Y se acercó Gerardo Ceballos Guzmán, un michoacano que fue testigo de este diálogo”.

–Pero qué estás haciendo. ¿El dinero es a cambio de negocios?

–Sí –confirmó Cortés.

–¡Es inmoral! –reprobó Rodríguez Prats.

–Será inmoral, pero es legal.

–¡No, también es ilegal!

–Todos lo hacen.

“Me soltó esta frase que a mí me enoja, porque es no distinguir lo bueno de lo malo, sino dejarse conducir por la inercia. ‘Todos lo hacen’ es, para mí, la frase más antipanista, porque el PAN surgió para hacer las cosas de forma diferente, que es la síntesis de todo lo que estamos ofreciendo desde 1939.”

Y vuelve a la discusión con Cortés: “Cuando me dijo esa frase yo le dije: ‘No, maestro, estás tremendamente equivocado’. Ahí vino nuestro rompimiento”.

Hace unos meses, siendo todavía coordinador de los diputados del PAN –y era sabido que buscaría la presidencia de su partido–, Cortés lo buscó para invitarlo a ser su asesor. No aceptó la oferta y le dijo lo que pensaba de su proyecto.

“Le dije: ‘No tienes el perfil. Es más, si ganas, vas a dañar al partido, porque te van a hacer papilla. No tienes los tamaños para ser presidente.”

–¿Y qué respondió?

–Nada. Se me quedó viendo y se rio, como una mueca.

Gómez Morin, comparsa

Estas revelaciones de Rodríguez Prats, quien anuncia que renunciará a la presidencia de la Comisión de Doctrina del PAN, se producen cuando, en medio de la crisis partidaria “que cada vez está peor”, la comisión organizadora de la elección está por formalizar las candidaturas de Cortés y Gómez Morin Martínez del Río, nieto del fundador de ese partido.

La campaña se inicia el viernes 12; un mes después, el 11 de noviembre, serán las elecciones en las que podrán participar 283 mil militantes inscritos en el padrón. En el camino quedaron Ernesto Ruffo, el primer gobernador del PAN, y José Luis Espinosa Piña, exdiputado federal y expresidente en Michoacán, quienes no reunieron las 28 mil firmas requeridas por la convocatoria.

Los tres rivales de Cortés impugnaron la convocatoria ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y ahora Ruffo y Espinosa se sumaron a Gómez Morin, quien extrañamente consiguió las firmas requeridas, en medio de la versión de que muchas de éstas se las habría transferido Cortés para evitar ser candidato único y ganar sin legitimidad.

“Es una mentira completamente”, niega Mirelle Montes, candidata a secretaria general de la fórmula de Gómez Morin, y rechaza también que, con su participación, se legitime el proceso que, reitera, está viciado.

“Desde un inicio todo este proceso se llevó de una manera muy sucia”, subraya la consejera nacional de Jalisco, quien ha denunciado que Cortés es apoyado por la estructura del PAN y de sus gobiernos, pero aclara que la lucha debe darse desde dentro.

“Nosotros no estamos legitimando el proceso. Al contrario, estamos dando una batalla contra situaciones que se han venido dando desde hace varios años, y ahora, de cara al proceso de renovación, intentamos quitar a este candidato de la continuidad, que representa al anayismo más puro, para regresarle la voz al militante.”

Montes, quien impugnó la candidatura del PAN al Senado del exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, es la única mujer en la contienda, aunque podría no serlo si se materializa en impugnación ante el TEPJF la inconformidad de mujeres con la fórmula de Cortés y Héctor Larios, por la paridad de género.

Desde antes de emitirse la convocatoria para la elección, un grupo de mujeres envió una carta a la presidenta de la comisión organizadora, Cecilia Romero, para pedirle que incluyera la paridad de género en las fórmulas, por justicia y porque existe jurisprudencia, pero la respuesta de ella fue que se cumplía el Estatuto y la jurisprudencia.

Originalmente la fórmula de Cortés preveía llevar a la senadora Alejandra Reynoso como candidata a secretaria general, pero el pacto que hizo con Moreno Valle y los gobernadores llevó a que fuera sustituida por Larios.

Así que, de ganar la fórmula de Gómez Morin, Montes sería, después de Romero, la segunda secretaria general en la historia del PAN, partido que desde 1939 ha tenido 30 presidentes y 21 secretarios generales varones.

Pese a ello, Rodríguez Prats considera que Gómez Morin tampoco tiene la capacidad de encabezar el PAN en este momento de honda crisis, como se lo dijo directamente, tal como lo hizo con Cortés.

“Yo se lo dije a Manuel cuando me pidió apoyo: ‘No tienes el perfil y te vas a prestar a un juego’. Esa es la otra tragedia: El nieto del fundador va a contribuir a legitimar un triunfo.”

El exsenador cree que, al no haber condiciones para una elección democrática, Gómez Morin, Ruffo y Espinosa no debieron participar, y dejar en evidencia la imposición, como cuando Calderón impuso a Germán Martínez y César Nava. “Ahora no es dedazo, es avasallamiento de un grupo”.

Sobre la versión de que Cortés habría influido para que Gómez Morin consiguiera las firmas, Rodríguez Prats dice que no le extraña. “Me preocuparía que Manuel se haya prestado a eso, pero conozco el país y no vi una acción continuada para obtener las firmas. El mismo Ruffo estaba sorprendido de que Manuel haya conseguido las firmas. A qué grado de mentira, engaño y simulación hemos llegado”.

Insiste: “Tengo un enorme desaliento y una gran tristeza. Quiero al PAN y me duele mucho que tengamos que optar entre lo malo y lo peor”.

Anaya: No puedo hacer nada

Rodríguez Prats conoce bien a Marko Cortés, perfilado para ser el próximo presidente del PAN. Cuando fue delegado en Michoacán, además de hablar con él, tuvo una reunión con diputados locales que admitieron, también, recibir dinero del gobernador perredista Leonel Godoy a cambio de aprobar cuentas públicas y presupuesto.

“Todos lo hacen”, le respondió el diputado Antonio Salas Valencia, del mismo grupo de Cortés, cosa que Rodríguez Prats rechazó, y la reunión terminó de mala manera, con la filtración además de que éste iba ebrio, lo que era falso, como se informó en junio de 2011 (Proceso 1890).

Salas Valencia es, actualmente, presidente del Congreso local, feudo personal de Cortés: Su hermano David Alejandro es diputado plurinominal; Alberto Chávez, su compadre, es el secretario de Administración y Finanzas, y la directora de Finanzas es su esposa, María del Sol Torres Ibarrola, si bien los dos últimos tienen varios años en el cargo.

Además de que controla el PAN, ya sin la influencia de los Calderón, hasta una vialidad lleva su nombre: El “Bulevar Marko Cortés Mendoza”, en Numarán, construido con los 6.3 millones de pesos que él gestionó, y asistió a la inauguración, en mayo del año pasado.

Quienes conocen sus orígenes en el PAN, en su etapa juvenil, aseguran que fue sometido a un procedimiento disciplinario por el uso de dinero, un expediente que conocieron, entre otros, el exdiputado local Juan Luis Calderón Hinojosa. Es un antecedente de los “moches” que también lo implican, como afirma Ruffo (Proceso 2185).

Tal es la influencia de Cortés en el PAN de Michoacán que, el 28 de septiembre, al aspirante Espinosa Piña le prohibieron, sin explicación, el uso de las instalaciones, pese a que su fotografía aparece en la galería de expresidentes.

Ruffo, figura emblemática del PAN, declaró públicamente que no reconocería el triunfo de Cortés, algo que reiteró apenas el miércoles 3. Y el viernes 5 se la cobraron: Fue excluido de todas las 20 comisiones para ese partido en la Cámara de Diputados,­ cuatro de las cuales son para Guanajuato, de donde es oriundo el coordinador, Juan Carlos Romero Hicks.

Nada positivo espera Rodríguez Prats con el triunfo de Cortés, que lo es de Moreno Valle, y prevé que “lo más factible es que en el partido vengan escisiones”, pero él no piensa renunciar.

“Yo no estoy de acuerdo con muchos de los que han renunciado con el argumento de que ‘esto está muy sucio y ya me voy’. Si está sucio y está mal, ¿cómo se va a corregir si los mejores se van?”

Y ubica: “La crisis del PAN es una larga historia de deserciones. Eso es lo más triste. Diego Fernández de Cevallos desertó; Felipe, que no se haga la víctima, desertó en el momento en que no impuso a Margarita, y Carlos Medina, que condicionó ser candidato único, desertó…”.

Hasta Anaya se ha desentendido del proceso interno, según lo que le dijo en mensajes por teléfono, única manera que ha tenido de comunicarse con él:

“Le pregunté a Anaya si iba a permitir que Moreno Valle, a través de Marko Cortés, se apodere del partido. Me respondió que él no podía hacer nada, que el tiempo aclararía las cosas: ‘Aunque no me creas, está lejos de mis alcances poder hacer algo’. ‘Estás mal –le respondí–, yo sí creo que puedes hacer algo’. Todo esto deriva también de su gestión.”

Rubrica: “Al final de cuentas la de Anaya es también una deserción, la deserción del deber. Esto cada vez está peor”.