La SCT abre audio del accidente de Martha Erika y Moreno Valle

Ciudad de México.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, aseguró esta mañana que la investigación sobre la caída del accidente en Puebla, donde murieron la Gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso y el Senador Rafael Moreno Valle, será “absolutamente transparente”. El ingeniero Carlos Morán Moguel, Subsecretario de la SCT, dio a conocer los audios, que habían sido reservados, donde se escucha desde la primera comunicación que se dio entre el piloto y la Torre de control, hasta los once intentos fallidos de contacto.

Aseguró que la primera respuesta sobre la clasificación de los audios se debió a que “se dio una respuesta con el machote que se da en estos casos porque hay una costumbre en aeronáutica civil”.

Dijo que no se trató de una decisión de reservar la información. “En este caso nos olvidamos de esa restricción y habrá absoluta transparencia en todos los elementos que vayamos teniendo con este lamentable suceso”, informó.

“No habrá maquillaje de ninguna cifra, la transparencia quedará documentada. Queda absolutamente transparente todo en todo momento”, aseguró.

Jiménez Espriú dijo que “no vamos a dar información que permita especulación, en el momento en que esté el dictamen de los expertos, en donde están participando de cuatro países, en el momento en que se tenga el dictamen habrá una total transparencia”. “Aquí no habrá ocultamiento de nada”, recalcó.

Milenio informó ayer que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ordenó reservar por cinco años las conversaciones de radio del helicóptero en el que viajaban la Gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso y su esposo, el Senador Rafael Moreno Valle, cuando se accidentaron y murieron el pasado 24 diciembre pasado. Ayer mismo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no estaba de acuerdo y pidió “transparencia completa”en el caso.

La SCT dio a conocer esta mañana esos audios.

LOS AUDIOS

El ingeniero Carlos Morán Moguel, Subsecretario de la SCT, explicó que en los audios, que habían sido reservados, se escucha desde la primera comunicación que se dio entre el piloto y la Torre, a las 14:34 horas. Así como los 10 intentos fallidos de comunicación desde la torre con la aeronave. Se explicó que en los audios hay 15 minutos en los que no hay ninguna comunicación. A las 14:49 de ese 24 de diciembre se dispara el proceso de emergencia.

Y anunció que el helicóptero salió de una jardín de una casa privada propiedad del empresario José Chedraui, de donde solía salir el helicóptero.

“Torre Puebla buen día del Extra Alfa Brazo Oscar Noviembre saliendo del triángulo por LE EEHH Radio Capital de la Ciudad de México”, comunicó el piloto.

Precisó que se dieron otras comunicaciones en las que se les pide que “cruzando la estación”. Después hay varias comunicaciones en las que se le pide informe si ya pasó la estación. Hubo al menos 10 intentos de contacto posteriores sin respuesta.

Luego, a las 14:49 se dispara el proceso de emergencia.

Carlos Morán Moguel detalló que en los accidentes de aviación no se entrega información abierta hasta que estén terminadas las investigaciones, se pueden dar informes pero no los datos que conlleven a una conclusión irresponsable de la investigación. Precisó que el caso de los audios sí se pudo haber contestado sin seguir el patrón burocrático convencional.

La dirección de Aeronáutica civil tiene una respuesta de reserva de cinco años que ha utilizado históricamente la dirección y así se contesta a estos requerimentos, Dijo que se va a revisar porque no tiene sentido, la cual es para darle tiempo a la terminación de la investigación. Precisó que estas reservas son similares a las de otros naciones.

“Por esas razones no se da la respuesta que probablemente se habría deseado. Este es una tema de relevancia nacional no hay ninguna razón por la que nosotros no pudiéramos desincorporar de la condición de reservada.

LA INVESTIGACIÓN

Morán Moguel precisó que actualmente la investigaciones se encuentran en la etapa del proceso de análisis detallado de laboratorio, que toma entre una año y medio y dos años.

Dijo que se empacaron y se enviaron los componentes (sistema de transmisión, de control electrónica y motores) a Italia, Estados Unidos y Canadá. El 4 de marzo comenzará la investigación de los motores con la apertura de los paquetes.

Se contará con el apoyo de la autoridad de seguridad canadiense; de la agencia espacial del National Transportation Safety Board de Estados Unidos y de la Dirección de Aeronáutica Civil de México; se llevará a cabo en Montreal.

La investigación del rotor principal iniciará el 18 de marzo en Italia, ahí se hará la apertura. Participaran de Canadá, Estados Unidos, de la Dirección General de Aeronáutica y las autoridades de aeronáutica civil de Italia.

La investigación de los actuadores lineales se comenzará el 1 de abril en Phoenix, Estados Unidos.

