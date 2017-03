La salida de militantes del PRI no será resentida: Adrián Ventura

Andrés Rojo

Aguascalientes.- Afiliados del PRI se separan y estan probando suerte en otros partidos políticos, evidentemente son personas que no eran fundamentales en el partido tricolor, así lo comentó Adrián Ventura Dávila, ex alcalde priísta.

“No lo consideraría como una desbandada porque los cuadros que se han ido tampoco estuvieron mucho tiempo dentro del PRI, los cuadros que yo he visto que se fueron a otros partidos políticos no son personajes que hayan representado mucho al interior del partido pero eso sucede en todos los partidos políticos, hay personas que cambian de partido por sus intereses pero tampoco es una desbandada”.

También destacó que la salida de varios funcionarios entre ellos Alejandro Ponce Larinúa, ex secretario de Turismo, no era indispensable y asistía muy pocas veces en el partido por lo mismo su salida y la de otros participantes no será resentida.

“Yo lo vi pocas veces, yo lo vi pocas veces participando, inclusive en la época de “vacas flacas” del PRI yo nunca lo vi, entonces realmente no lo considero muy importante, qué malo que se vayan algunos militantes del partido porque no hemos sabido detenerlos pero no creo que sea mayor problema para nuestro partido”.

Señaló que actualmente la situación en la que esta el partido hace que se fortalezca para una regeneración total para lograr que regrese a los primeros lugares en el ámbito electoral.

“Yo creo que después de no haber ganado una sola elección en más de 6 años, yo creo que el PRI ya tocó fondo y es tiempo de renovarse y de ver hacia el futuro y democratizar al partido”.