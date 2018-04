La razón por la que mujer arremetió a tiros en sede de YouTube

Debate

San Burno, California.- Una mujer que creía que YouTube la reprimía y le dijo a sus familiares que “odiaba” a la compañía abrió fuego contra la sede de YouTube en California, hiriendo a tres personas antes de quitarse la vida, dijo la policía.

Los investigadores no creen queNasim Aghdam apuntara específicamente a las tres víctimas cuando ella sacó una pistola y disparó varias rondasen un patio en la sede de la compañía al sur de San Franciscoel martes, dijo la policía.

Pero un oficial de la ley con conocimiento de la investigación le dijo a The Associated Press que Aghdam tenía una larga disputa con la compañía. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el caso, dijo que Aghdam usó el nombre”Nasime Sabz” en línea.

Un sitio web con ese nombre denunció las políticas de Youtube y dijo que la compañía estaba tratando de “suprimir” a los creadores de contenido.

“¡Youtube filtró mis canales para evitar que recibieran visitas!” , Dijo uno de los mensajes en el sitio .

¡No hay oportunidades de crecimiento iguales en Youtube o en cualquier otro sitio de intercambio de videos, su canal crecerá si lo desean!

Aghdam “odiaba” a YouTube y estaba enojada porque la compañía dejó de pagarle por los videos que publicó en la plataforma, le dijo su padre, Ismail Aghdam, al Bay Area News Group.

El lunes, llamó a la policía para denunciar que su hija había desaparecido después de que ella no atendió el teléfono durante dos días y advirtió a los agentes que podría ir a Youtube, dijo.

ficiales habían sido advertidos de que Aghdam podría haberse dirigido a la sede de YouTube.

Previamente el martes, la policía dijo que el tiroteo estaba siendo investigado como una disputa doméstica, pero no dio más detalles. No quedó inmediatamente claro por qué la policía luego dijo que los disparos de personas no estaban específicamente dirigidos.

Una de las víctimas, un hombre de 36 años, se encontraba en estado crítico, dijo un portavoz del Hospital General de San Francisco. Una mujer de 32 años estaba en estado grave y una mujer de 27 años en buenas condiciones, dijo el vocero.

La empleada de Youtube, Dianna Arnspiger, dijo que estaba en el segundo piso del edificio cuando escuchó disparos, corrió hacia una ventana y vio al tirador en un patio afuera.

Era una mujer y ella estaba disparando su arma. Y acabo de decir, ‘Shooter’, y todos comenzaron a correr.

Ella y otros se escondieron en una sala de conferencias durante una hora mientras que otro empleado repetidamente llamó al 911 para recibir actualizaciones.

El sitio web de video en línea más grande del mundo es propiedad del gigante de Silicon Valley, Google, pero funcionarios de la compañía dijeron que es una comunidad muy unida. La sede tiene más de mil ingenieros y otros empleados en varios edificios. Originalmente construido a finales de la década de 1990 para el minorista de ropa Gap, el campus al sur de San Francisco es conocido por su techo verde inclinado de pastos nativos.

En el interior, hace varios años, Google fabulosamente equipó la oficina con un tobogán rojo de 3 carriles para que los trabajadores pudieran pasar de una historia a otra.

“Hoy parece que toda la comunidad de YouTube, todos los empleados, fueron víctimas de este crimen”, dijo Chris Dale, vocero de YouTube.

La directora ejecutiva de Youtube, Susan Wojcicki, dijo en un tweet que la compañía “se uniría para sanar como familia”.

Oficiales y agentes federales que respondieron a múltiples llamadas al 911 invadieron el campus de la compañía intercalado entre dos carreteras interestatales en la ciudad de San Bruno, en el área de la Bahía de San Francisco.

Zach Vorhies, de 37 años, un ingeniero de software sénior en YouTube, dijo que estaba en su escritorio trabajando en el segundo piso de uno de los edificios en el campus cuando se disparó la alarma contra incendios.

Subió a su patineta y se acercó a un patio, donde vio al tirador gritar: “Vengan por mí”. Dijo que el público puede acceder al patio donde vio al tirador sin ningún control de seguridad durante las horas de trabajo.

Había alguien acostado cerca de su espalda con una mancha roja en el estómago que parecía ser de una herida de bala.

Dijo que se dio cuenta de que era un incidente con un tirador activo cuando un oficial de policía con un rifle de asalto entró por una puerta de seguridad. Él saltó sobre su patineta y se fue.

Los agentes descubrieron a una víctima con una herida de bala cuando llegaron y luego encontraron al tirador con lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida varios minutos después, dijo el jefe de policía de San Bruno, Ed Barberini. Él dijo que dos víctimas adicionales de disparos fueron ubicadas más tarde en un negocio adyacente.