La próxima semana liberarán 81 concesiones de taxi: Roque Cruz

*Antecedentes penales limitaría entrega de concesión, dice

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- A finales de este mes pudieran liberarse alrededor de 81 concesiones de taxi otorgadas durante el sexenio anterior, las cuales serían repartidas entre verdaderos chóferes, garantizó el Secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (Seguot), Armando Roque Cruz.

El funcionario estatal estableció que se revisará que las peticiones no contengan lo que consideró “situaciones anómalas”, entre las que citó que el candidato cuente con antecedentes penales.

En entrevista grupal, Roque Cruz informó que viene una sesión del consultivo del transporte para tratar de liberar nuevas concesiones para servicio de taxi.

Lo anterior, en relación con las 418 que se otorgaron en el sexenio del priista Carlos Lozano de la Torre; de las cuales, la mayoría supuestamente fueron repartidas de manera irregular.

“Para nosotros, las 418 concesiones no están legalmente otorgadas. Se revisaron once que eran las que de alguna manera se quedaron en el limbo, no pudieron los taxistas comprar su vehículo y los agarró el cambio de administración. De esas once, liberamos diez y rechazamos uno”, informó el titular de Seguot.

Armando Roque subrayó que existe la posibilidad de liberar 81 nuevas concesiones de taxi, luego de confirmarse que serían repartidas entre conductores del servicio y no por beneficios particulares.

“Son 81 personas que localizamos y que son realmente taxistas. Tenemos que darle por medio del consejo consultivo la legalidad, a no ser que nos encontremos con alguna situación anómala pudiéramos revertir la concesión, pero todo parece indicar que fueran las 81 y luego iremos con las más complicadas”, dijo.

– ¿Cuales serían esas situaciones anómalas?

– A lo mejor pudiera ser que, por ejemplo de las once primeras que revisamos, una de ellas tenía antecedentes penales y entonces pudiera ser una de esas situaciones.

– ¿Es un impedimento tener antecedentes penales para concesión?

– Así es. El código urbano en uno de sus artículos nos pide que solicitemos no antecedentes penales y en caso que los tenga, pues se les limita.

– ¿Que sean militantes de partidos políticos?

– No, siempre y cuando sean chóferes de preferencia, independientemente de su filiación o creencia.

La sesión del consejo consultivo del transporte se llevará a cabo a más tardar el próximo miércoles 31.