La prevención de la inseguridad y el narco son los pretextos para el espionaje por parte del gobierno

Andrés Rojo

Aguascalientes.- La inseguridad y el narcotráfico no son los pretextos ideales para que el gobierno federal lleve acabo actividades de espionaje a activistas y periodistas, como se señala en el diario internacio The New York Times, así lo aseveró Daniel Zizumbo, investigador de Política de Drogas del CIDE.

“Como Estados Unidos o México las líneas son muy borrosas y se han ido deteriorando con la guerra contra el narcotráfico y el combate del terrorismo, y ese deterioro de la legislación, solamente se vienen haciendo cada vez más tenues”.

Al tocas este tema del espionaje en gobierno federal queda al descubierto y con una mala imagen internacionalmente, ya que se habla de un país rezagado en la democracia y el respeto a garantías individuales.

“Antes se hacía este tipo de espionaje pero era mucho más difícil para la prensa, me parece que el gobierno está jugando con fuego al hacer ese tipo de movidas dado que actualmente también la ciudadanía tenemos herramientas para defendernos y la prensa para dar a conocer ese tipo de acciones preocupantes”

Para finalizar, se debe destacar que es muy importante seguir investigando sobre el tema del espionaje y trabajar junto con el Congreso de la Unión, para que se defina correctamente hasta qué punto se le puede consideras una acción favorable por parte del Gobierno en favor a la seguridad de sus habitantes.

“Necesitamos un gran debate desde el Congreso, pero desde los Congresos federales hasta los congresos locales, mucha de esta legislación pasa también en los Congreso locales, necesitamos aquí en Aguascalientes que el gobierno o el Congreso del Estado abran un foro respecto a esto”.