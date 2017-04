La pasada legislatura tuvo que haber sacado la Reforma Electoral: G. Báez

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- La responsabilidad de hacer las modificaciones al Código Electoral Estatal que actualmente se debaten en comisiones del Congreso local, era de la pasada legislatura, indicó el diputado local del PAN Gustavo Báez Leos, quien lamentó la postura que se ha tomado en contra de los diputados de la LXIII Legislatura porque aseguran que buscan actuar como juez y parte.

“Es una reforma que desgraciadamente, sin echar la pelotita, la LXII tuvo que haberla hecho, o sea, es una realidad”.

El vicecoordinador de la bancada del PAN recordó que las modificaciones a la ley electoral deben quedar concluidas a más tardar el 30 de mayo, por lo que los diputados actuales deberán darle celeridad a los cambios propuestos en los que destaca el tema de la reelección de los representantes populares.

En este caso, Gustavo Báez aseveró que dentro del Partido Acción Nacional se buscará hacer un proceso de selección de candidatos a diputados locales para el próximo año, el cual incluirá a aspirantes que estén buscando el cargo así como a los legisladores actuales que busquen la reelección, sin embargo este procedimiento no está seguro para nadie.

“Si yo voy a otra elección interna que mi derecho me lo acepta puedo perder la interna y en ese momento entra otro candidato y no es que yo pierda mi derecho a la reelección, simplemente, en las reglas del juego de mi partido, ya no la libré”.

Finalmente, el diputado local del PAN garantizó que en lo que respecta a los diputados del blanquiazul cuidarán mucho el evitar hacer una ley a modo para beneficiar a algún partido político en específico, por lo que se buscará que sea una reforma equitativa.