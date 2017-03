La ONU Mujeres pide a México que se revise el amparo otorgado al Porky por un juez bajo sospecha

Sin Embargo

CDMX.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó justicia para el caso de la joven violada en Veracruz Daphne Fernández y solicitó que se revise el amparo otorgado a Diego Cruz, uno de los jóvenes acusados de perderastia conocidos como “Los Porkys de Costa de Oro”.

“Nos sumamos a esta idea de justicia para Daphne, sabemos que ella ha sido una mujer valiente, valerosa y nos gustaría hacer un llamado a que se revise esa sentencia y esa manera de interpretar la violencia sexual”, dijo este día la representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes, en entrevista durante en el Foro ‘Igualdad de Derechos y Paridad de Género, en la Agenda Internacional: Avances y Retos del Sistema Mexicano de Justicia’, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La representante de ONU Mujeres en México mostró su preocupación por las cifras de la violencia sexual; “es una materia que vemos que todavía se ejerce con altos niveles de impunidad, incluso la violencia sexual extrema, que es la violación, vemos que entre el número de casos que denuncian y los que de sentencian es muy bajo”, dijo Güezmes García.

Por su parte, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, manifestó que les extrañó la resolución del juez, pero que esperan que las autoridades revisen nuevamente el caso de Daphne, que servirá como un parámetro para la impartición de justicia en casos de violencia sexual en el futuro.

No obstante, ha sido la argumentación de esta resolución la que ha causado indignación entre la ciudadanía, que ve en varios de los razonamientos del juez un ejemplo más del machismo y la impunidad imperantes en la nación latinoamericana.

Así, aunque el juez tomó como válido el testimonio de la víctima, que explica que Cruz le tocó los pechos y manoseó cuando, acompañado de otros tres jóvenes, la hizo entrar en un Mercedes Benz, concluyó en su resolución que no hubo “sentido lascivo” ni intención de penetrarla.

“No existe ni un solo elemento que acredite siquiera indiciariamente esta finalidad en el inculpado”, explica el fallo del juez.

Además de no “apreciarse intención de satisfacer placeres sexuales” ni “un apetito carnal inmoderado”, el juez consideró que tampoco se cumple otro de los elementos del ilícito de la pederastia, pues la víctima tampoco estaba indefensa ya que pudo moverse dentro del vehículo.

La noticia del amparo a Cruz, quien fue detenido en junio de 2016 en la capital española y extraditado a México en enero pasado, corrió este martes como la pólvora y en pocas horas recibió el rechazo de buena parte de la ciudadanía.

La Red por los Derechos de la Infancia (Redim) calificó la decisión del juez de “absurdo jurídico” y un retroceso en el acceso a la justicia de niñas y adolescentes, mientras que la Fundación Conciencia y Dignidad consideró que el argumento del juez “ofende la inteligencia, la razón y las víctimas” y es un “salvoconducto a la impunidad”.

En redes sociales, la decisión del juez fue incendiaria, y la etiqueta #juezporky y #justiciaparaDaphne, el nombre de la menor, se popularizaron en pocas horas.

“Indignante. Intolerable. Fiel reflejo de lo que es la justicia en este país de machos la actuación de #JuezPorky”, opinó en Twitter el periodista y productor Epigmenio Ibarra.

“El #juezPorky mandó contundentes mensajes: el deseo del hombre es más importante que la integridad de una mujer, su cuerpo no es de ella”, denunció la usuaria Eréndira Derbez.

Además de mensajes, se profirieron insultos e imágenes de González Hemadi acompañados de textos como “¡Recuerda su rostro!”, e incluso se llegaron a exhibir fotos de la familia del juez por internet.

El doctor en Derecho Miguel Carbonell consideró, en un mensaje colgado en redes, que la senda argumentativa del juez es “discutible” porque “entra en una zona de peligros en términos de razonamiento jurídico en un tema de esta índole” y porque se atreve a “indagar en la actitud del quejoso”.

No obstante, dio la razón al juez cuando alega que la falta de pruebas aportadas por la autoridad ministerial y la presunción de inocencia le llevaron a conceder el amparo.

“No hubo suficiencia probatoria por parte de la autoridad ministerial, que tiene que realizar todos los actos debidos y exigidos”, afirmó el experto, que consideró que el juez hizo “una buena conclusión”.

Esta inconsistencia en las pruebas aportadas por el Ministerio Público reflejaría el problema de la impunidad y las fallas en el sistema en México, donde más del 90 por ciento de los delitos queda sin resolver, según han denunciado en infinidad de ocasiones entidades civiles.

Para Carbonell, la sentencia no significa “en modo alguno” impunidad porque no implica que Cruz sea puesto directamente en libertad, admite un recurso de revisión y será un tribunal colegiado quien decidirá si debe seguir o no en prisión.