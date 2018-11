La NASA elige sitio para buscar vida en Marte en 2020

Muy Interesante

Llevaban cinco años eligiendo el lugar idóneo para el aterrizaje de su próxima expedición científica a Marte y, por fin, la NASA lo encontró: será en el cráter Jezero, una extensión de 45 kilómetros de largo que se seleccionó entre otras 60 posibles localizaciones de la superficie del planeta rojo. El lanzamiento de la nave está programado para el año 2020.

JEZERO: UN LUGAR PARA BUSCAR VIDA EN MARTE

En un comunicado, la NASA explicó que el cráter Jezero contiene, al menos, cinco tipos distintos de rocas, entre las que se encuentran la arcilla o los carbonatos. Ambas serían capaces de preservar señales de vida miles de años después.

La depresión marciana Jezero, está situado en el borde occidental de Isidis Planitia, una cuenca de impacto gigante justo al norte del ecuador marciano. Además, cuenta con tres mil 600 millones de años de antigüedad y gran riqueza geológica.

Por su parte, Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, comentó:

“Este lugar es muy importante, ya que podría responder preguntas importantes en la evolución planetaria y la astrobiología. Conseguir algunas muestras de cráter revolucionaría lo que hasta ahora sabemos de Marte y su capacidad de albergar vida”

LISTEN IN: Hear the details on where we will land our #Mars2020 mission as the team looks at the science exploration possible at this site and how it'll help answer key questions about the potential for ancient life on Mars.

Live now: https://t.co/oJKHgKpQjH pic.twitter.com/c8s6KPsyRp

— NASA (@NASA) November 19, 2018