La mexicana me inspira por su valentía, paciencia y firmeza: Concha Buika

La Jornada

Para la cantautora Concha Buika (Palma de Mollorca, España, 1972) el orgullo mexicano es algo que la inspira, me llena de gloria, y sobre todo, el de la mujer. Su valentía, paciencia, aguante y firmeza son admirables. De ella he aprendido; me ha impresionado mucho , expresó en conferencia de prensa.

Destacó que México es como una segunda casa para ella, por lo que cada vez que mi tribu de aquí me llame, por la razón que sea, voy a venir , porque soy uno de los mejores soldados que existen en el mundo del arte, y un soldado no elige la línea de frente, vas adónde te llama la gloria, tu lucha, tu gente .

Concha Buika explicó que fue niña en los barrios de los años 80, llenos de dureza y poesía. Fueron los tiempos de auge de la bohemia , algo que no experimentó porque era muy joven, pero lo sentí por medio de las palabras de mi mamá Chavela Vargas, lo siento en las letras de José Alfredo Jiménez y las canciones de muchos artistas mexicanos, que han despertado muchas emociones en mí, porque me hacen sentir mi infancia, mi propio principio, que efectivamente no fue fácil, pero me siento orgullosa de ello .

Recorrido por su discografía

La cantautora regresa a México para ofrecer un concierto sinfónico, en el que hará un recorrido por su vasta discografía. Explicó que para este proyecto no se puso barreras , por lo que al seleccionar el repertorio decidió que podía haber de todo, canciones que normalmente interpretan las cantantes de ópera, podía haber rock, canción mexicana, todos los estilos y ritmos. Así fue como nació y así es como suena .

El próximo 8 de abril, cuando subirá al escenario del teatro Metropólitan, será la primera vez que la artista se presente bajo este concepto en América, pues ya lo ha hecho en diversos países de Europa, como Turquía y Bulgaria. Estoy muy emocionada, porque nunca había venido con un proyecto tan grandioso , en el que estará acompañada por una orquesta de músicos mexicanos.