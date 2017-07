La mayoría de los divorcios tendrán lugar en los próximos dos meses

Mujer Hoy

CDMX.- Un estudio de la Universidad de Washington asegura que los próximos meses de verano serán en los que más gente decidirá separarse de su pareja. En España, sin embargo, esa decisión suele tomarse en septiembre, a la vuelta de vacaciones. Los psicólogos lo llaman divorcio estacional porque ocurren en torno al verano. Un comportamiento que se repite en casi todos los países occidentales. El tiempo de descanso solo sirve para poner las ideas en orden y comprobar el estrés y disgusto que produce la convivencia.

Los investigadores de la Universidad de Washington especulan con que los primeros sentimientos de divorcio afloran en tono a las navidades (otra época de vacaciones y de pasar tiempo juntos) pero no se toman las decisiones porque se considera una época sagrada para estar con la familia. “La vida familiar está gobernada por una especie de reloj social –escriben en el estudio- que manada a respetar cumpleaños, vacaciones y otros momentos especiales para la familia en los que se deben evitar las discusiones y disgustos, es socialmente inaceptable en esos periodos estropear unas vacaciones o una fiesta”.

Por otra parte la gente tiende a afrontar las vacaciones con grandes expectativas, a pesar de los desacuerdos del pasado.

Desafortunadamente las vacaciones no suelen llenar esas expectativas y suelen poner en evidencia las cosas que no funcionan de la relación, pues pueden ser muy estresantes y con demasiada carga emocional. Para muchas familias es el último intento, si no funciona no habrá segundas oportunidades.

“En los meses que siguen a las navidades las parejas reúnen coraje para plantear el divorcio, dinero y se empiezan precozmente algunos trámites de separación”, dice el estudio. El primer pico de divorcios se produce en marzo y el segundo en septiembre, pero la fiera se desencadena en estos meses de vacaciones que tenemos por delante.