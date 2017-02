La Liga Mexicana se está llenando de “bultos”: Maurer

La Jornada

CDMX.- La Liga Mx se está llenando de bultos, señaló el ex dueño del Puebla y ex directivo de la Federación Mexicana de Futbol, Emilio Maurer, quien no quita el dedo del renglón y sugiere que únicamente se contraten a jugadores foráneos que sean seleccionados en su país o por lo menos que hace un año lo hayan representado.

Ante la actual cifra récord de foráneos (201), Maurer comentó que hasta el ex seleccionador mexicano en 1991-92, el argentino César Luis Menotti, quedó sorprendido por este suceso: Obviamente él no sabía nada de la regla 10/8, no tenían información al respecto, yo le comenté y se sorprendió mucho, aseguró que era un retroceso para el futbol mexicano, sobre todo pensando en la selección, refirió Maurer, convencido de que la citada norma debe ser anulada en aras de favorecer a los jóvenes talentosos nacidos en el país.