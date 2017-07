La ley no me impide ser director de Mercados y tener un negocio: IDG

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Israel Díaz García, titular de Mercados en el Municipio capitalino, descartó tener conflicto de intereses por ocupar esa posición en el Ayuntamiento y mantener un puesto en el mercado de La Purísima.

“No hay una ley o un artículo en el Código Municipal que impida que un comerciante sea el director del área de mercados en el Ayuntamiento, además de que conozco el tema y no estoy por un beneficio personal”, declaró.

Lo anterior después que una asociación civil denominada Lázaro Cárdenas haya cuestionado que Díaz García no podía encabezar la dirección citada, por ser parte de un tianguis tradicional en la ciudad.

“Soy orgulloso tianguista, fui presidente de locatarios, tengo 18 años con mi local en La Purísima, mi esposa tiene su propio espacio. Estoy en esta posición porque conozco el tema, así como en Obras Públicas pusieron a alguien que sabe del tema. Aquí en Mercados fue mejor que no se pusiera a un doctor o un arquitecto”, recalcó.

Acerca de las críticas de esta asociación, el funcionario comentó que nacieron después que le habían solicitado permiso para locales comerciales en la zona centro de la ciudad; petición que se rechazó.

“Si el Código Municipal no me autoriza estos locales, con toda la ley y con la frente alto puedo decir no se puede”, ahondó.