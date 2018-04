Varios se quedan en Chile por no ser disciplinados: Víctor Dávila

Publimetro

Víctor Dávila es una de las grandes figuras jóvenes del fútbol chileno en México, tras una gran campaña en el Necaxa, club al que llegó a mediados del año pasado y este semestre logró su consolidación.

El delantero, ex Huachipato y que tiene 20 años, dio una entrevista al sitio oficial de la Liga MX y dio interesantes conceptos de lo que deben hacer los futbolistas nacionales al saltar al extranjero.

“Iba a ser lindo porque había compatriotas, se me iba a hacer fácil la adaptación, que quizás en otros países se me hubiera hecho más difícil”, dijo el ex Huachipato de su primera etapa en México.

Ya más suelto, Dávila tiró que “en Chile salen muy buenos jugadores. Lo que no tenemos eso sí, es la disciplina y profesionalismo. Varios se quedan en Chile por no ser disciplinados o profesionales. Pero sí hay una buena camada de jugadores y los que perseveran son los que van a llegar”.

De su salto al extranjero, el formado en el cuadro de la usina afirmó que “uno de pequeño sueña con ser jugador profesional y actuar en las grandes ligas. Si bien uno llega al fútbol chileno y se siente cómodo, porque es un buen fútbol que le encanta a cualquiera, después de eso uno va queriendo cada vez más y ahí se ven los jugadores que quieren sobresalir de Chile. Yo quería ser uno de esos”.

“Estar en la liga mexicana es un paso importante en mi carrera. Primera vez que salgo de Chile y puede ser un gran paso para salir, el paso que me lleve a Europa y agrande mi carrera. Yo sentí que era un trampolín y lo económico también es importante, como los jugadores que llegan de Europa, o la intensidad que se ve en los partidos. A lo mejor todos lo ven como un paso para salir de América”, añadió.

Por último, el delantero destacó lo que ha aprendido en México y en especial del entrenador Ignacio Ambriz, un histórico del fútbol mexicano que lo adiestra junto a otros cuatro chilenos: Luis Felipe Gallegos, Matías Fernández, Igor Lichnovsky y Marcelo Allende.

“Soy un jugador inteligente. Puedo jugar simple, no me incomoda hacer las cosas simples y poder ayudar a mis compañeros. Tengo potencia en el tramo corto, que es donde puedo marcar la diferencias. Es lo que transmite Nacho Ambriz, la actitud, el la constancia de estar ahí, porque al principio no jugaba. Eso me marcó, fue donde empecé a hacer las cosas como quería el profe y ahora se ven los frutos”, comentó.