La gente está contenta y de buen ánimo por acuerdo con EU: AMLO

Baja California.-El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la gente está contenta y con buen ánimo luego de que se logró un acuerdo con Estados Unidos, que evitó la imposición de aranceles de ese país, porque eso hubieran afectado nuestra economía.

“Hay mucho ánimo en todo México porque se evitó la aplicación de esos impuestos a las mercancías que se producen en México y se exportan a Estados Unidos”, dijo.

Y agregó: “La gente está contenta porque se evitó este impuesto que iba a afectar sin duda iba a afectar sin duda a nuestra economía, se optó por el acuerdo, prevaleció la buena voluntad de las dos partes, y se despeja este asunto que nos hizo entretenernos una semana”, dijo en breve entrevista antes de tomar un vuelo a Tijuana, Baja California.El presidente destacó que lo más importante del acuerdo es que no se aplicarán aranceles a los productos hechos en México y se reconoce que se deben atender las causas de la migración.

“No solo se reconocen sino qué hay el compromiso que se impulse el Programa de Desarrollo de centroamerica y se toman medidas para que la migración sea opcional y no forzada”, agregó.

Señaló que no hablado con el presidente, Donald Trump, tras el acuerdo alcanzado por ambos gobiernos y evitó hablar sí con este convenio, México se convertirá en un “tercer país seguro” para Estados Unidos.