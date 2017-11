La FIFA suspende de por vida a Esquivel, Rocha y Lai

Noti-América

Richard Lai, antiguo presidente de la Federación de Fútbol de Guam y ex miembro del comité de audición de la FIFA, Rocha ex presidente de la Federación de Nicaragua y Esquivel, ex presidente de la Federación Venezolana de futbol fueron suspendidos de por vida de toda actividad ligada al fútbol, tanto a nivel nacional como internacional, por la comisión de ética de la FIFA.

De esta manera la Federación International de Football Association, anunció este martes la resolución de los expedientes abiertos a los tres ex dirigentes, vinculados al conocido escándalo FIFAGATE, que se juzga en Estados Unidos y que reconocieron su culpabilidad durante la instrucción del mismo. Los tres hombres forman parte de los 42 antiguos responsables del futbol y empresarios imputados por la justicia estadounidense en el marco de corrupción dentro de la FIFA.

La primera atención a este caso (FIFAGATE )se dio a escuchar en Suiza el 27 de mayo de 2015, dos días antes del 65 congreso de la FIFA en Zúrich y en el que sería reelegido Joseph Blatter para un quinto mandato; y cabe destacar que el acta de acusación de la justicia estadounidense contra los 3 ex dirigentes mencionan a varios cómplices responsables en el fútbol o en otros deportes, donde dice que la justicia estadounidense tienen los nombres de los corruptos, pero todavía no los han querido revelar, hasta no tener todas las pruebas.