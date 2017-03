La Feria no debe ser pretexto para descuidar seguridad en colonias: Landín

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada priista Elsa Amabel Landín Olivares exigió al Municipio de Aguascalientes realizar preparativos que garanticen la seguridad pública a los habitantes durante la próxima edición de la Feria Nacional de San Marcos.

“No debe de existir ningún tipo de justificación a fin que no podamos prevenir en materia de seguridad. La Feria no puede ser esa justificación para que no se garantice la seguridad en cada una de las colonias del municipio o se genere un aumento en la venta de estupefacientes”, señaló.

La también secretaria de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado solicitó también que las dependencias públicas en la materia también deben de capacitar a sus elementos con el objetivo de que no lleguen a cometerse posibles abusos de autoridad.

“Hay que ser muy firmes para con cada uno de los elementos que integran los cuerpos de seguridad pública. No podemos permitir que se generen excesos”, recalcó Landín Olivares.

En anteriores años de la verbena abrileña, se llegaron a reportar supuestos abusos de elementos de seguridad contra civiles; algunos fueron grabados en video y circularon en redes sociales.

La próxima edición de la Feria Nacional de San Marcos será inaugurada el sábado 15 de abril entrante.