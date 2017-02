La familia es la base de la reintegración del tejido social y la prevención del delito: MOS

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Al encabezar la instalación del Consejo Estatal de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública, el gobernador Martín Orozco Sandoval hizo un llamado a las familias de Aguascalientes a prevenir la violencia y el delito desde el seno del hogar, de manera tal que conjuntamente con políticas públicas bien estructuradas, se logre fortalecer el tejido social y, con ello, disminuir los índices de inseguridad en el Estado.

“De nada sirve invertir millones y millones para corregir la violencia, si no hacemos cada quien lo que nos toca, no sólo como autoridad, sino cumpliendo con la obligación que tenemos como familias desde el núcleo del hogar”, precisó Orozco Sandoval durante el evento protocolario que se llevó a cabo en el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

En ese sentido, subrayó que es una responsabilidad de todos los niveles de gobierno promover programas y acciones en materia de seguridad pública y prevención del delito; sin embargo, hizo hincapié en la importancia de impulsar de manera simultánea un trabajo orientado al fomento de valores y a la integración de la célula base de la sociedad.

“El objetivo es el mismo: el ser humano; y si entre hermanos, padres e hijos no hay un buen ejemplo, no podemos como autoridad enviar un mensaje y promover políticas públicas que realmente ayuden a reflexionar y a sacudir el actuar de las personas, y mucho menos cuando no hay congruencia entre el decir y el hacer”, destacó el Mandatario Estatal.

Por su parte, el director del Centro Nacional de Prevención del Delito, Elías Rafful Vadillo, aseguró que el trabajo conjunto entre todos los sectores de la sociedad, es la única forma de enfrentar los problemas de seguridad pública; de ahí, indicó, la relevancia de diseñar mecanismos que permitan construir una cultura armónica de trabajo conjunto a favor de la cohesión social.

De igual manera, el funcionario federal destacó la necesidad de atacar las causas de la violencia, toda vez que es a partir de este fenómeno que se construye el delito; “Si paramos esto antes de tiempo, estaremos dando los pasos correctos, ya que la violencia es un espiral que siempre deriva en la delincuencia”, apuntó.

Al respecto, comentó que en el Centro Nacional de Prevención del Delito se impulsa una serie de programas y proyectos encaminados a evitar los diferentes tipos de violencia, particularmente aquellos que pueden ser resueltos antes de llegar a instancias judiciales a través de la mediación comunitaria.

En su intervención, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Sergio Alberto Martínez Castuera informó que el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia tiene la misión de informar y concientizar a la sociedad sobre los fenómenos y factores de riesgo que generan la violencia y la delincuencia, a fin de lograr un bienestar integral y la participación ciudadana.

Durante el evento protocolario también estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Francisco Javier Luévano Núñez; la directora general del Instituto Cultural de Aguascalientes, Claudia Patricia Santa Ana Zaldívar; el jefe de Gabinete del Gobierno del Estado, Gustavo Martínez Romero; y el director general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Martín Flores García; entre otras autoridades.

Cabe destacar que el Consejo Estatal de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública está integrado por todos los Municipios del Estado, representantes de cámaras empresariales, colegios de profesionistas, instituciones de educación superior, organizaciones de la sociedad civil, entre otros sectores sociales.