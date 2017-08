La factura con los municipios es muy grande: Temo Escobedo

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Cuauhtémoc Escobedo Tejada, alcalde de Pabellón de Arteaga, estuvo presente en el anuncio del programa de becas 3×1 para migrantes, en el que por primera vez, participarán los 11 municipios del estado.

Sin embargo, el edil dejó claro que esto es solo un pequeño paso para tratar de saldar una deuda grande que tienen con los aguascalentenses para tratar de generar un ambiente propicio que evite su migración ilegal hacia los Estados Unidos.

“La factura pendiente no es solo por las razones que les obliga a irse, sino también por el escenario que hay cuando regresan; no es el propicio para desarrollar sus habilidades”, explicó Escobedo Tejada, lamentando que en la sociedad haya una predisposición negativa hacia los migrantes que regresan o incluso a los centroamericanos que van de paso. “Los tratamos mal, no tenemos una atención adecuada, no hay respeto, ni incentivos para que puedan generar un desarrollo económico”, dijo.

Adelantó que su entidad ofertará 271 becas como parte de este programa multimunicipal, con un total de 1 millón de pesos distribuidos en los cuatro niveles de educación: primaria, secundaria, media superior y superior. Adicionalmente, dijo, “hemos entregado ya 570 becas, realizando los ajustes necesarios para que dichos apoyos llegaran a quien realmente los necesitan”.

Además, con el inicio del ciclo escolar, subrayó que entregarán 1000 pares de zapatos para niños de educación básica en situación económica precaria. “Queremos que los estudiantes de Pabellón tengan mayores herramientas para que se desarrollen y no tengan que ingresar a sectores adversos a su proceso integral que la sociedad espera”, culminó.