La ética es personal no cuestión partidista: Martín Orozco

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Después de una álgida rueda de prensa de Adán Valdivia, alcalde de Calvillo, en la que fue cobijado por Paulo Martínez López, quien será reelecto como presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) y por Jorge López Martín, diputado federal del blanquiazul, en la que se defendió a capa y espada la calidad moral del mandatario municipal –incluso presentando un certificado de bachillerato legal-, Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes, volvió a pedir calma antes de hablar con el implicado.

“Lo único que he hablado con él es sobre que iba a dar una conferencia, hablaré esta tarde con él”, precisó el mandatario estatal luego de presidir la inauguración de un festival internacional deportivo.

Cuestionado sobre el accionar de Paulo Martínez López, presidente estatal del PAN en 2015 cuando se le notificó a Valdivia López sobre la sentencia recibida, el gobernador aseveró que lo único que espera es que no haya más anomalías en más militantes, alcaldes o funcionarios de su partido en las mismas circunstancias, reiterando no conocer a fondo el caso del presidente de Calvillo, midiendo sus palabras por este motivo.

Además, demeritó que este caso afecte al código de ética del panismo –tantas veces venerado por los actores blanquiazules- “porque es responsabilidad de cada persona mantener este valor, no de las instituciones. Cada quien debe tener un comportamiento acorde”. Eso sí, aclaró que no está juzgando a Valdivia López, porque no conoce lo que sucedió.

Por último, ironizó sobre la petición de Norma Esparza Herrera, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y más actores de dicho instituto, los cuales han pedido abiertamente la renuncia de Valdivia López. “Que volteen a ver a los suyos para ver a cuántos les van a tener que pedir las renuncias”, concluyó.