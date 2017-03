La doctora Polo: Todo lo que sale en Caso Cerrado es real

Apunterd

CDMX.- A pesar de los cuestionamientos sobre la autenticidad de sus programas, la doctora Ana María Polo sale en su defensa, y señala que todo lo que sale en “Caso Cerrado” es real, durante una entrevista para el diario Clarín

La conocida productora abordó el tema sobre la veracidad de los casos que ella presenta en su conocido programa “Caso Cerrado”.

Polo, como se le conoce, tiene 16 años protagonizando la propuesta televisiva y en la mencionada entrevista dijo que todo lo que sale en el programa es real.

“Siempre me he mantenido separada de la producción para mantener la magia. Porque parte de la magia es cómo yo indago, preguntó y cómo se desarrolla el tema. Hay casos que son cien por ciento reales, en el sentido de que los litigantes son las personas afectadas por el problema”, expresó la conductora.

“Para mí el valor está en la lección, en la moraleja, no en quién lo sufre. He visto casos que me han parecido farsas, fabricados y los he desestimado”, dijo Ana María Polo.

Señaló que lo más importante es la elección de la historia que van a transmitir.