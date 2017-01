La culpa no la tiene el güero

Arturo González

Aguascalientes, Ags.- Necaxa por fin sumo sus primeros 3 puntos en la Liga ante un Pachuca que dejo de ser el dolor de cabeza de los Rayos, el equipo volvió a ganar en su cancha y con ello esperamos el equipo vaya de menos a más al igual que el torneo pasado y vuelva a recobrar su nivel.

Necaxa gano y es lo importante, las formas aun dejan dudas entre los aficionados sobre el accionar del equipo y se hace evidente la dependencia de Edson Puch. La central sigue siendo el punto débil del grupo mientras Beckeles demuestra ser un lateral en plenitud de sus facultades y una pieza importante en el equipo de Sosa.

El partido de Liga contra Pachuca y el de Copa contra Chiapas nos dieron oportunidad de ver a los refuerzos de Necaxa; Maximiliano Barreiro mostro cosas interesantes ante Pachuca, aunque limitado por la baja de juego que parecen sufrir los demás jugadores, algo similar a lo que ocurría en comienzos del torneo pasado con Puch jugando a un nivel superior al resto del equipo. Contra Chiapas pudimos ver a un Maturana que también mostro buen futbol y si bien estoy convencido que en estos momentos la Copa debe servirle a Sosa como vitrina para ver a sus jugadores es también de recalcar que algunos en Necaxa no muestran una actitud ganadora y al contrario los Jaguares a quienes no les pagan y mostraron más actitud por ganar. Mucho hay que hacer antes de enfrentar a Pumas, se le puede ganar todo depende de cuál Necaxa vaya a jugar.

Es claro que la intención es mantener la categoría, lo demás es un plus, pero es un plus que a los necaxistas nos hace falta, ver a Necaxa campeón. La confianza se la ha ganado Sosa, la directiva también y será cuestión de días para ver si el equipo se reforzó correctamente o no, hasta ahora parece que no aún hay huecos por cubrir pero tenemos que ver al once ideal de Sosa,la salida de Severo Meza es inevitable y personalmente creo que no marcaba ninguna diferencia.

La Culpa no la tiene el Wero, si no el que lo hizo compadre.

Ojala ya tenga claro quien lo tenga que tener, que el Wero Diaz no quiere ni debe estar en Necaxa, si está o no en la cancha es igual, y hay quienes piensan que al contrario, estorba pero a su mismo equipo.

Charle con una persona del equipo de comercialización en el estadio Victoria, es un gusto saber que Necaxa está en manos de personas preparadas y capaces (al menos en ese rubro hasta que los demás demuestren lo contrario), la mercadotecnia en Necaxa es muy buena como hace mucho no lo había.

twitter @arthurglz