La capital de Indonesia será reubicada porque se está hundiendo

Indonesia.-El Gobierno de Indonesia ha anunciado recientemente la trascendental decisión de reubicar la ciudad de Yakarta, la capital y la ciudad más poblada de ese país. Hasta la fecha, no han revelado de manera oficial su nueva ubicación, pero muchos estiman que podrá ser Palangkaraya, una ciudad situada entre los ríos Kahayan y Sabangau, en la isla de Borneo.

Hundimiento acelerado

El norte de Yakarta, que limita con el mar de Java, registraba un hundimiento de entre 1 y 5 centímetros anuales entre 1984 y 1991. El desplome llegó a casi 15 centímetros en varios sectores entre 2010 y 2015.

Es la ciudad que se está sumergiendo a mayor velocidad en todo el mundo, y, de acuerdo a los pronósticos actuales, en 30 años podría quedar completamente bajo el agua.

Una fábrica inundada en el norte de Yakarta, un área con algunos de los canales y ríos más contaminados del mundo. Foto: The New York Times

Pero la idea de trasladar Yakarta no es reciente. La verdad es que Indonesia lleva varios años planificando la descentralización tanto administrativa como económica de su principal ciudad. En gran medida tratando de racionalizar su presupuesto, pero también por la crisis ambiental que implica esta urbe levantada sobre terrenos pantanosos.

Los culpables del fenómeno

El hombre es el primer responsable de este hundimiento. Durante años, en esta ciudad se han cavado pozos ilegales para extraer el agua subterránea, de tal forma que su suelo ha ido socavándose y al mismo tiempo quedando más débil.

A esto se suma el cambio climático, que aprovecha para ensañarse con un ya muy frágil ecosistema. Por una parte el mar, que con su aumento de nivel causado por el derretimiento de los glaciares, provoca el contraflujo de los ríos cuando llueve y las posteriores inundaciones que esto conlleva. Y por otra, los numerosos desastres naturales que ha sufrido la región durante los últimos años, como sismos, tsunamis y erupciones volcánicas.

Fortificación de una pared de mar del norte de Yakarta. Un muro costero gigante protege la ciudad, pero puede estar bajo el agua en 2030. Foto: The New York Times

Otras ciudades que también se hunden

Reubicar a Yakarta es una de las acciones de mayor urgencia, pero otras ciudades también serán afectadas de manera similar por el cambio climático. El Panel Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC) publicó al año pasado un informe especial según el cual las cinco ciudades más amenazadas por el aumento del nivel del mar son: Nueva York, Nueva Orleans, Osaka, Mumbai y Guangzhou.