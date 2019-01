La calvillense Olga Loera reconocida como Ciber Girl en Playboy España

Redacción

Madrid, Esp.- La mexicana Olga Loera, originaria de Calvillo Aguascalientes empezó el año con el pie derecho y fue reconocida como la Ciber Girl en esta nación.

La publicación que forma parte de la conocida revista para caballeros, Playboy destacó en su cuenta de twitter esta situación :

CHICA CYBERGIRL PLAYBOY ESPAÑA @olgaloera Tomorrow, is the first blank page of a 365 page book. Write a good one. #happy #new #year #2019 #españa wearing @madamemethven @premium_paris #mexico #aguascalientes #olgaloera #petite #girl #bombshell #latina insta #instagram #instagood Check the link Civergirl Spain