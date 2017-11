La actriz porno más famosa explica todo lo que quieres saber sobre sexo

La Nación

CDMX.- El de Mia Khalifa es uno de los rostros más reconocibles de la industria pornográfica, y eso que la actriz lleva retirada desde verano del año pasado. En los escasos tres meses en los que actuó en películas eróticas cosechó una popularidad descomunal que no solo la aupó al podio de las más buscadas, sino que le granjeó el rechazo de su familia libanesa y numerosas amenazas de muerte por parte de extremistas islámicos. Sea como fuere, Khalifa, de 24 años, sigue siendo una celebridad del porno incluso después de admitir que había perdido la ilusión por su trabajo y decidiese abandonar para siempre la industria. En este mundo, las carreras se terminan, pero los vídeos de internet son para siempre.

Ella llama a su paso por el porno “su fase rebelde”. Se abrumó y trató de distanciarse de todo eso, según explicó en una entrevista a ‘The Washington Post’. Hoy presenta un programa de deportes junto al exjugador de la NBA Gilbert Arenas y mantiene su popularidad a través de unas redes sociales algo subiditas de tono. Además, pese a su juventud, se ha convertido en una experta no oficial en todo lo relacionado con el sexo y el placer femenino. En ‘Men’s Health’ le han preguntado las dudas más comunes, esas que a veces nos da vergüenza preguntar y terminamos buscando en Google.

¿Dónde está el punto G?

Está en la pared superior de la vagina, a mitad de camino entre la abertura y el cuello uterino. Deberías notar una superficie algo más áspera, como la de una nuez. Necesitarás experimentar para encontrarlo. En mi caso, suelo alcanzar el orgasmo de forma externa, no tanto en el acto sexual en sí, sino a través de la estimulación del clítoris más que del punto G. Pero, ya sabes, cada chica es diferente.

¿Cómo conseguir que ella alcance el orgasmo?

De nuevo, depende de cada mujer. La mayoría solo necesita algo de preliminares para excitarse lo suficiente como para llegar al orgasmo. No se trata solo de encontrar el punto G, sino de besarse, tomarse su tiempo y ser sensible (o brusco, dependiendo de lo que le guste). No hay un tiempo determinado para los preliminares, tan solo debes sentir el ambiente. Juega con ella: si ves que intenta liderar, síguele el juego. Sobre todo, ni se te ocurra preguntar: “¿Está dentro?”. No hagas eso.

¿Cómo sabes si lo estás haciendo bien?

Mírala, escúchala, siéntela. No preguntes todo el rato si esto está bien, si quiere más de lo otro o menos de lo de aquello. Escucha su gemido, eso es que está disfrutando. Si tiembla, es que te estás acercando. Por lo general es una buena señal.

¿Importa el tamaño?

No, en absoluto. El mejor sexo que he tenido no ha sido con el hombre más dotado ni de lejos. Todo se reduce a la manera en que tratas a tu pareja y lo que sientes por ella. El clímax depende en mi caso más de cómo me siento con la otra persona que cualquier otra cosa. Ignoro si a la mayoría de mujeres les pasa eso. No estoy diciendo que no exista un pene demasiado pequeño. Pero si tienes el resto, ella mirará más allá del tamaño. Lo importante es la confianza.

Aquellos que estén preocupados pueden colocar una almohada bajo de la parte baja de la espalda de ella. Hace milagros con los ángulos. También ayuda evitar ciertas posiciones como el perrito, pues sería muy difícil llegar a donde hay que llegar si ella tiene un trasero grande.

¿Cuánto tiempo suele durar el sexo?

Entre 5 y 7 minutos, uno rapidito. Algo más apasionado suele ser de 10 a 15. No me gustan las sesiones interminables de una hora. Me irrito y me canso. Si dura tanto, tal vez convendría preguntarse si algo no funciona bien ahí.

¿Cuánto deberían durar los preliminares?

La mitad del tiempo, que sea el 50%. Son muy importantes.

¿Duele el sexo anal?

Sí, bastante. Esa persona que te dice que no y que te recomienda que debes relajarte es la misma que te dice que solo bebe agua y duerme bien para conseguir una piel tan suave. Las mujeres solo realizan sexo anal cuando les gusta mucho, mucho, mucho su pareja. Mi primera vez fue muy dolorosa y placentera al mismo tiempo. Estaba sudando y temblando. Mi cuerpo estaba tenso y confundido.

Si soy sincera, no creo que lo vuelva a hacer nunca más. Mi consejo para aquellos que tengan muchas ganas en probarlo es que no lo pregunten de golpe, sino que sondeen los ánimos primero. Ah, y hay que dejar que se dilate antes de hacer nada.

¿Cómo puedo durar más?

Deja la penetración y vuelve a los preliminares. Te sentirás mucho mejor al eyacular si has estado haciendo el amor durante un rato. Es como al masturbarse, así que haz lo mismo con ella. No va a enfadarse si decides practicar sexo oral. Cada vez que sientas que la eyaculación se acerca, préstale más atención a ella. También funciona cambiar de posición.

¿Por qué mi novia no tiene sexo conmigo?

Para mí el sexo es una parte fundamental de la relación. Nunca estaría con alguien a menos que tengamos una fuerte conexión sexual. Pero la verdad es que a algunas mujeres no les importa mucho. Y a algunos hombres tampoco. Dicho esto, podría deberse a un millón de razones diferentes: desde el dolor hasta el trauma. Tal vez solo quiera ir despacio o simplemente esa conexión no está ahí. Por encima de todo, hay que hablar. Pero con dulzura. Sé comprensivo.