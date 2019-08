Keylor Navas y Gareth Bale permanecerían en el Real Madrid

Nación Deportes

Pase lo que pase, el debate sobre quién ha sido mejor portero del equipo ‘Merengue’ desde la llegada de Thibaut Courtois continuará, más aún ahora que se rumora que Keylor permanecería en el Real Madrid para seguir siendo el suplente del belga.

El costarricense es uno de los jugadores que no ha encontrado acomodo en otro club.

Cabe recordar que el conjunto dirigido por Zinedine Zidane ha sufrido una reestructuración profunda de cara a la temporada 2019-2020, sin embargo, aún hay varios futbolistas con los que ya no cuenta el Director Técnico, pero no han surgido las ofertas para salir.

Por lo pronto, todo parece indicar que Keylor Navas es el que tiene su lugar más seguro en la escuadra madridista, puesto que, a pesar de estar entrenando por separado, pero se dice que el ucraniano Andriy Lunin sería cedido al Valladolid, mientras que Luca Zidane fue prestado al Racing de Santander de la segunda división española.

Cabe recordar que Keylor Navas tiene contrato hasta el 2020.

Vale la pena recordar las estadísticas de los futbolistas que volverían a pelear la titularidad en la guarida del Real Madrid, el costarricense recibió 21 goles en 21 partidos y dejó su portería imbatida 7 veces, mientras que el belga concedió 48 tantos en 35 encuentros y dejó su arco invicto en 10 ocasiones a lo largo de la más reciente campaña.

A pesar de que dichos números favorecen a Keylor, todo parece indicar que Zidane seguirá apostando por Courtois a partir del fin de semana que se aproxima, cuando inicie el nuevo torneo de La Liga de España, donde el Real Madrid hará su presentación frente al Celta de Vigo en la jornada inaugural el próximo sábado 17 de agosto.

En cuanto al galés, los rumores no dejaron de perseguirlo, no obstante, a la fecha no se ha llegado a ningún acuerdo por él y también ha estado entrenando por separado, de manera que también permanecería en el equipo madridista.

Por su parte, James entrenó con normalidad y parece que Zidane le brindará alguna oportunidad.

La nueva temporada está por comenzar y eso significa que ya queda muy poco tiempo para que el Real Madrid le dé salida a alguno o a sus 3 futbolistas que ya no entran en planes, así que será cuestión de tiempo para definir el futuro de todos ellos.