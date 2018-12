Kate del Castillo regresa a México a 2 años de controversia sobre ‘el Chapo’

Nación 321

Kate del Castillo, actriz mexicana, informó que en estas fiestas decembrinas visitará México después de más de dos años de no pisar el país tras los problemas legales que le ocasionó el encuentro con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, ocurrido en octubre de 2015.

La protagonista de La Reina del Sur e Ingobernable dijo a Efe que se encuentra ilusionada de visitar a sus padres aunque desconoce si podrá ingresar al país sin contratiempos, pese a, dijo, sus problemas judiciales están resueltos.

Negó que su regreso tenga que ver con el nuevo gobierno de México pues “el caso está cerrado legalmente, nadie tiene que hacerme ningún favor, no lo necesito porque no he hecho nada malo y no necesito aprobación de ningún gobierno”, sentenció la actriz.

Sobre si se reunirá o no con el equipo de Andrés Manuel López Obrador, del Castillo se dijo dispuesta a sostener un encuentro aunque pidió que primero se enteraran bien de su caso.

Los problemas de Kate del Castillo con la justicia mexicana iniciaron después de que se diera a conocer que ella y el actor estadounidense Sean Penn se habían reunido con el narcotraficante del Cártel de Sinaloa. La investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) giró en torno a si la actriz había o no recibido recursos económicos por parte del Chapo.