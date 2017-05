Kate del Castillo publica foto de supuesto romance con Luis Miguel

Televisa Espectáculos

Desde hace unos días, Luis Miguel está dando mucho de qué hablar, ya que el cantante reapareció en San Miguel de Allende tras librar la cárcel y llegar a un acuerdo con su exmánager. Sin embargo, ahora la vida amorosa de “El Sol” vuelve a acaparar los titulares y es que Kate del Castillo publicó en redes sociales una fotografía, con la que muchos medios aseguran que confirmó el romance que tuvo con el cantante.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de La Reina Del Surpublicó una instantánea en la que se le observa muy sonriente mientras comparte un abrazo con el intérprete de “Cuando Calienta El Sol”.

“Yo también tengo mi foto con “El Sol” aunque sea #tbt años pasan”, escribió como descripción de la imagen Kate del Castillo, la cual consiguió sobrepasar los 40 mil “Me Gusta” e innumerables comentarios en los que sus fans destacaron la hermosa pareja que hacían.

(FOTO: INSTAGRAM/KATEDELCASTILLO)

La artista reavivó con su posteo el rumor de que sostuvo un breve y tórrido romance con el cantante. Y es que hace algunos años, Verónica del Castillo dejó entrever que sí existió un amorío entre Kate y Luis Miguel.

“Un día me usó de chaperón con Luis Miguel. Me invitó a su casa en Acapulco y todo, pero me quedé en una cama acostada por un marisco que me cayó mal y ahí la chaperona no sirvió de mucho. Eran muy amigos, yo creo que sí se dieron sus besos, pero hasta ahí”, confesó su hermana.