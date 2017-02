¿Justin Bieber se orinó en los pantalones?

La Silla Rota

Estados Unidos.- Hace unos días circularon en redes unas fotografías de Justin Bieber con el pantalón mojado, dejando entrever que el cantante canadiense no había alcanzado a ir al baño, sin embargo, Bieber aclaró lo sucedido descartando que se tratara de un incidente bochornoso.

Justin explicó en su cuenta de Twitter que la mancha en sus pantalones no se trataba de un fluido corporal, sino de agua, ya que por accidente derramó en su entrepierna el agua que llevaban unas flores que le dieron.

“Alguien me dio flores y yo estaba conduciendo, hice un giro y el agua se derramó en el área de mi p… No me molestó si te hizo reír”, escribió el cantante.

Bieber tomó el asunto más con humor y compartió en Instagram el meme de sí mismo y compararla con una escena de Adam Sandler en una película donde luce el pantalón mojado.