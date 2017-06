Justifica regidora independiente viaje a China

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La regidora independiente Karla Cassio Madrazo justificó su reciente viaje a China, señalando que se debió a una beca académica y que el trayecto no fue pagado por el Ayuntamiento capital.

“Es una beca que me dieron porque soy maestra de cátedra, aparte de ser regidora. Me siento honrada de haberla recibido y entonces por eso fue el apoyo que me entregaron”, explicó la edil local.

No obstante, Cassio Madrazo aseguró que aprovechó su estancia en el país asiático en beneficio de la alcaldía de Aguascalientes; pero señaló que en posterior ocasión dará mayores informes.

“Luego les contaré más, trajimos muchas cosas para el Municipio. Estuvieron vinculadas 70 mujeres de otros países y lo anunciaremos en su momento”, expuso la regidora.

De paso, Karla Cassio descartó los rumores en torno a que pudiera tomar la titularidad de la Secretaría de Economía del Municipio de Aguascalientes, en relevo de Luis Obregón.

“Claro que no es cierto. Luis Obregón está haciendo un buen trabajo y yo tengo un cargo de elección y por supuesto que no dejaría el cargo en el Cabildo por un puesto en el gobierno”, dijo.

– ¿Pedirías que se dejen estas versiones?

– Yo creo que nos pongamos a trabajar en cada uno en su área y entonces todos haremos buen trabajo.

La regidora independiente se ha distinguido por votar prácticamente todo a favor de lo que propone la alcaldesa, la panista, Teresa Jiménez.