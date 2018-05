Justifica Policía Municipal haber escoltado a cetemistas de Edomex

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El área de Seguridad Municipal justificó el porqué no haber detenido a los manifestantes –presuntamente originarios del Estado de México- quienes la semana pasada tomaron por la fuerza las instalaciones de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA) y que después salieron sin problema de la entidad.

En entrevista Francisco Javier Luna Rivera, director del Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio capital, apuntó que esta determinación se debió a razones de mantener el orden social.

“Lo que hacemos es escoltarlos para evitar e inhibir que vuelvan a actuar de alguna manera y crezca este tema, es lo que hace Seguridad Pública”, estableció.

– ¿Porqué no se les detuvo?

– Nosotros no tuvimos una denuncia formal en ese sentido, y cuando no hay denunciante no podemos actuar. Es cuando si llegan a introducirse al domicilio de ustedes y ustedes dicen que ahí no hay nada, no podemos actuar de otra manera.

Luna Rivera adicionó que hubo coordinación con otras áreas de seguridad del estado: “nosotros tenemos instancias mixtas y lo que es Gobernación nos marca lineamientos y cuándo son problemas de ese tipo, se manejan de esa manera. Si hubiera una querella nosotros inmediatamente al momento actuamos. Pero como no lo hay, no podemos actuar de otra manera”.

El pasado 1 de mayo, cerca de medio centenar de supuestos agremiados de la CTM procedentes del Estado de México, tomaron por la fuerza la sede de la central obrera local, causaron destrozos y al final demandaron la renuncia del eterno dirigente de la FTA, Alfredo González.

Después de algunas horas de mantener el control de las oficinas, terminaron yéndose de la ciudad, escoltados por elementos de seguridad.

Por su parte, Alfredo González, descartó presentar una demanda ante instancias correspondientes.