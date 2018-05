Justifica Palafox operativos contra autos con placas foráneas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Justifica el diputado panista Juan Carlos Palafox los operativos implementado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que sus oficiales puedan detener a automovilistas con el único motivo de estar conduciendo a vehículos con placas de otros estados o extranjeras.

El también presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado insistió que se trata de una medida de seguridad para la población y rechazó que se traten de cacerías de brujas o de actos en contra de la Constitución; pero sí consideró que muchos de los hechos delictivos son cometidos por personas foráneas.

“Se trata de medida de seguridad. Ahora en el estado se han visto una serie de casos que ponen a la ciudadanía en resguardo y sin embargo el tema de seguridad, por parte de gobierno del estado, es usar diferentes métodos para salvaguardar el bienestar de la ciudadanía. No le veo lo inconstitucional, pues sólo es un procedimiento para bienestar de los aguascalentenses”, dijo Palafox en entrevista colectiva.

– ¿Es una molestia justificada?

– No es una molestia, porque hay un protocolo y son medias precautorias para salvaguardar el bienestar de los ciudadanos.

– ¿No viola los derechos humanos?

– Todo tiene un protocolo y todo va en proteger los derechos de los ciudadanos. Los policías no van a llegar y los van a bajar o cosas por el estilo. Llegan con un protocolo conforme a temas de derechos humanos.

– Algunos lo califican de recaudatorio y para presionar a al gente que no ha cambiado sus placas.

– No lo veo así, pero no se tiene un control en el estado y muchos de los vehículos que incurren en casos de asalto o cosas por el estilo. Lo que busca el gobierno es un control al máximo para que se averigüe de manera rápida.

– ¿Hay una relación entre placas foráneas y crinen?

– No, no hay una relación. Pero en el estado, la mayoría de los casos son gente de otros estados y no se tiene un control de rápida respuesta. Es una medida de precaución.

– ¿No es una cacería de brujas?

– Yo le digo a la gente que confíe en los procedimientos para contrarrestar la inseguridad que tenemos hoy en día.