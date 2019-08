Justifica Juárez baja participación en elecciones internas del PRI en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Enrique Juárez Ramírez, presidente estatal del PRI, reconoció que la participación de militantes no fue la esperada durante el pasado proceso interno de renovación de la dirigencia nacional.

“Lamentablemente el padrón que el Instituto Nacional Electoral le valida al comité del PRI, impidió que muchos de los priistas que consideraban un registro actualizado no pudieran votar”, afirmó.

Juárez Ramírez expuso que la votación fue encabezada por el órgano de procesos internos, pero debido al padrón no actualizado, sí conoció “cientos de militantes” quienes no pudieron sufragar.

“La participación no fue la deseada pero sí un piso importante de los militantes del partido que nos ayudará a construir la oposición crítica que requiere el PRI”, agregó.

– ¿No hubo desinterés de los priistas?

– Todos los procesos internos reflejan una baja participación de sus miembros. Tú puedes ver que la participación de los priistas es mucho mayor que en los procesos internos de otros partidos.

El Partido Revolucionario Institucional llevó a cabo la votación por la nueva dirigencia el pasado domingo 11 que favoreció la planilla de Alejandro Moreno.