Justifica González Mota ausencia en encuentro con lecheros

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El legislador local por Morena José Manuel González Mota justificó su ausencia en la sesión de la diputación permanente del pasado miércoles y donde iba a presentar un punto de acuerdo a favor de productores lecheros.

“El fiscal (Jesús Figueroa) me dio una cita ese día en Villa Juárez, a las once. Yo dejé el punto de acuerdo sobre la mesa, pero hubo un error de comunicación y no lo pudieron presentar”, aclaró.

González Mota había convocado a lecheros de la entidad para la sesión y donde se emitiría un exhorto a Liconsa para gestionar recursos federales.

“Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Pues Asientos no tiene ministerio público y ya iniciamos las gestiones para tener agencias del ministerio público en Villa Juárez y en la cabecera para atender casos de abigeato”, insistió el morenista.

– ¿A quién se lo dejó encargado?

– A la presidenta Erica Palomino.

Tras reiterar sus disculpas a los lecheros, González Mota ofreció que presentará el documento el siguiente miércoles a fin de que Liconsa también compre a productores locales.