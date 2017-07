Jurídicamente Gob-Ags actuará con hechos no con pirotecnia: PML

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.-Paulo Martínez López, presidente estatal del Partido Acción Nacional, recalcó que la actual administración no hará lo mismo que la pasada, quien se pasó criticando a sus antecesores sobre supuestas irregularidades, sin presentar una sola demanda al respecto.

“Desde campaña dejamos claro que nuestro principal objetivo es generar acciones en beneficio de la sociedad y después armar todos los expedientes completos al respecto de estas irregularidades”, aclaró.

Recordó que Carlos Lozano de la Torre se pasó desprestigiando al gobierno anterior mediáticamente. “Nosotros no podemos y no haremos lo mismo, pero sin descuidar la función principal del gobierno de cara a la sociedad; esos asuntos deberán correr por las vías legales correspondientes para que no sea un distractor”, aseveró.

Con la intención clara de que los culpables por dichas irregularidades tengan el castigo merecido y resarzan el daño hecho, pidió paciencia a la sociedad al respecto. “De verdad no tenemos prisa y tenemos mucho tiempo para hacerlo, siempre utilizando las herramientas de la legalidad para evitar hacer las cosas a la ligera”, apuntó.

Por otro lado, defendió al gobernador Martín Orozco Sandoval, por los altos índices de inseguridad que se han presentado en las últimas semanas. “Se trata de un problema a nivel nacional. Hay que estar atentos a los robos del fuero común, pero dejar claro que no existe delincuencia organizada ni narcotráfico en Aguascalientes”, subrayó.

Por último, garantizó que la actual administración está trabajando arduamente en este aspecto. “No está cruzada de brazos, como sí lo estuvo la anterior la cual no ejerció 100 millones de pesos en seguridad que pudieron servir de mucho. Nosotros estamos tomando medidas para mejorar la situación, siempre en constante coordinación con todos los municipios y el estado”, culminó.