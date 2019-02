Jurado ‘titubea’ en deliberación para decidir futuro de ‘El Chapo’

Excélsior

Nueva York, EUA.-El jurado que decide si Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera es culpable o no de varios delitos de narcotráfico se enfrentó este martes a un nuevo retraso motivado por varias preguntas que le remitieron al juez del caso, una de ellas requiriendo la lectura en voz alta de los testimonios de los narcotraficantes colombianos Álex y Jorge Cifuentes.

Ante la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, el juez Brian Cogan anunció en su sala que el jurado, en pleno proceso de deliberación, estaba solicitando algunas partes relacionadas con la “efedrina”, un producto que se emplea como base en la elaboración de la metanfetamina.

Así, el jurado pidió al magistrado que se le reprodujera una llamada que formaba parte de las evidencias contra ‘El Chapo’, referente al “hielo”, como se referían telefónicamente al ingrediente base de la droga, así como la lectura de una parte del testimonio de Reinaldo “Rey” Zambada, hermano de Ismael “Mayo” Zambada.

En concreto, las siete mujeres y cinco hombres del jurado popular requirieron la lectura en voz alta de una parte del testimonio relativa a “Chespiro”, un proveedor de dichas drogas para el cartel del Pacífico.

De acuerdo con el testimonio de Rey ante la corte, este aseguró que entre 2004 y 2005 se encontró con alguien con dicho alias y le requirió soporte legal para importar entre 15 y 20 toneladas de efedrina de países asiáticos.

Además, los jurados pidieron al juez la lectura en voz alta de los testimonios completos de los hermanos Cifuentes, Álex y Jorge, algo que contrarió al juez, ya que eso supondría la lectura en voz alta de los alegatos y su duración podría extenderse entre tres y cinco días.

El magistrado explicó que, habitualmente, accede a la lectura en el caso de que el alegato no supere la hora de duración, por lo que propuso a las partes que se les entreguen dichos interrogatorios impresos.

Las dudas de los jurados con respecto a la efedrina se encadenan con una pregunta que también hicieron ayer con respecto a si este material puede ser considerado una metanfetamina.

En los últimos años, Estados Unidos ha registrado una importante epidemia de drogas, motivada no tanto por el consumo de cocaína, sino por la llegada al país de una gran cantidad de productos sintéticos como la metanfetamina.

Además, ayer los miembros del jurado popular también cuestionaron si la guerra entre carteles, y el empleo de armas de fuego, podrían ser considerados como parte del crimen de narcotráfico.

Según el portavoz de prensa de la Corte, los jurados aún no han atendido la totalidad del primer delito, mantener una empresa criminal continua, que consta de veintisiete violaciones y cuya condena supondría una cadena perpetua.