Jura diputada de Aguascalientes que no hay división entre los panistas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No hay fracturas al interior del Partido Acción Nacional en Aguascalientes, aseveró la diputada local Gladys Ramírez Aguilar.

“No, claro que no”, dijo la legisladora en en cuanto a las versiones y agregó: “hubo una reunión. Yo creo que la unión hace la fuerza y lo más importante es estar unidos”.

La actual presidenta de la comisión permanente del periodo de receso en el Congreso del Estado hizo hincapié en la reunión entre las corrientes principales del blanquiazul.

– ¿Les jalaron las orejas en el partido?

– Yo no sé si jalaron orejas, pero a mí no me tocó.

Ramírez Aguilar comentó en cuanto al exhorto del senador Antonio Martín del Campo, quien sí aceptó división en el panismo y hasta llamó a la unidad.

“Sabemos que se pueden especular muchas cosas, pero hay un buen ambiente de cordialidad en el partido”, expuso.

Desde hace meses han sido públicas las diferencias entre el gobernador Martín Orozco y la alcaldesa reelecta Teresa Jiménez, donde incluso legisladores afines han mostrado su apoyo hacia uno y otro como líder o lideresa moral del partido.

El PAN encabeza desde 2016 las principales posiciones políticas de Aguascalientes, siendo el gobierno estatal y la presidencia municipal de la ciudad.