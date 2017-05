Jura CCE que en Ags. hay equidad laboral

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Pedro de la Serna López, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que el sector laboral en Aguascalientes hay equidad de género, “con las mismas oportunidades para todos y con salarios equiparables, definitivamente sí”.

Sin embargo, lamentó que las oportunidades de financiamiento exclusivas para mujeres no hayan tenido el impacto deseado para el estado y para el sector empresarial. “Es curioso: la mujer es más pagadora, pero no se anima a arriesgarse con la solicitud de un crédito, mientras que el hombre lo pide sin problemas, pero no es tan serio en los plazos de pago”, comentó.

El líder empresarial explicó que en el sector femenino existe una mentalidad arraigada que no le permite empoderarse por completo en plano general. “Ahora el financiamiento lleva consigo la capacitación para echar a andar el negocio y no solo la maquinaria o el dinero solo”, aseveró, insistiendo que ahora las oportunidades garantizan que el apoyo realmente funcione.

Por último, añadió que el sector empresarial, en sus distintas ramas, tienen puntos altos en lapsos. “Por ahora, la construcción no está desarrollándose totalmente porque todavía no se dan las licitaciones fuertes municipales y federales, mientras que el comercio tendrá una baja después de la feria. Todo esto es cíclico, aunque esperemos que a final de año podamos tener mínimo 20 mil nuevos registros en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”, concluyó.