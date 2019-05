Jugadores del Barcelona no verían con buenos ojos llegada de Griezmann

Mediotiempo

España.- Antoine Griezmann anunció esta semana que no continuaría más en el Atlético de Madrid, los rumores de su futuro no se hicieron esperar, siendo el de su llegada al Barcelona el que más fuerza tomó, pero según diario Sport, el vestidor culé no estaría de acuerdo con la llegada del francés al club debido a la forma en que el Principito anunció que no llegaría al Barça el pasado mercado de fichajes.

Por si eso fuera poco, Lionel Messi le habría explicado a sus compañeros que él nunca solicitó el fichaje de Griezmann, como lo afirman los medios y se habría llegado a la conclusión de que el campeón del mundo no es el refuerzo que necesitan.

Tras el fracaso del Barcelona en Champions League y la poca efectividad de Ousmane Dembélé y Philippe Coutinho, refuerzos que apuntaban a ser la solución en la competencia europea, Antoine Griezmann suena como la pieza que falta en el rompecabezas de Valverde.