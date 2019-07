Jugadores de Rieleros de Aguascalientes exhiben ‘corruptelas’ de su directiva

El Dictamen

Ciudad de México.-En una carta enviada al portal de internet ‘Puro Beisbol’, los jugadores de los Rieleros de Aguascalientes, equipo de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), externaron su molestia por el manejo que ha tenido la franquicia en las últimas temporadas y denuncian amenazas de la directiva para que firmaran su contrato con un sueldo menor al esperado.

“Este email lo hemos hecho varios jugadores; Armando Medina nos amenazó a principios de temporada con congelarnos si no firmábamos por el dinero que él quería y Leo Clayton (Gerente Deportivo) solo es un mandadero. Nos animamos a enviarte este correo por la columna que publicaste y este es nuestro Presidente así de corrupto (Eustacio ‘Tacho’ Álvarez)…..Somos una caricatura con ese p$#% Consejo (de dueños) que todo le dan a Monclova”, expresaron a través del portal ya mencionado, dirigido por Fernando Ballesteros.

“Armando Medina hizo el cambio de Jesse Castillo porque ya se iba a retirar en unos años y Ricky Álvarez este 2019 (a Tijuana) para sacar dinero y además el de “campanita” a Monterrey (Tony Campana); a nosotros no nos quiso aumentar el salario y Alex Sanabia y Héctor Ambriz cobraban más de 200 mil pesos mensuales. Sólo les aumentaron a los que podían vender para retenerlos y esos directivos fueron los culpables de que se fuera El Niño Félix Pérez y (Yuniesky) Maya. No tenemos voz, pero tampoco queremos dejarnos porque nadie nos puede defender y quién sabe si cobraremos la próxima quincena….Tenemos viajes malos y hoteles pésimos”, finalizaron los peloteros.

Fernando Ballesteros publicó en su columna titula ‘Zona de Contacto’ la carta que emitieron los jugadores de Aguascalientes y señala que debido a los problemas financieros por los que atraviesa el club ya habría sido puesto a la venta. Ballesteros afirmó que empresarios de San Luis Potosí ya mostraron interés por la franquicia de la LMB.

Aguascalientes marcha en el penúltimo lugar del standing de la Zona Norte con un récord de 34-53. En la primera mitad del calendario culminaron en la séptima posición de la tabla con 26-34 y la actual vuelta cosecha un dividendo de 8-18, solo por encima de los Algodoneros de Unión Laguna.