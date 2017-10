Juez le suspende sus derechos civiles y políticos a Luis Armando Reynoso

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El exgobernador del estado el panista, Luis Armando Reynoso Femat, acusó al juez sexto de lo penal, Alfredo Quiroz de ser un arbitrario, luego de que ordenó se le suspendan sus derechos civiles y políticos al negarle que pueda tramitar su credencial del INE.

Reynoso Femat emitió un comunicado en su perfil de la red social de Facebook donde señala lo arriba citado.

Aquí el texto del exgobernante:

UNA MÁS DEL JUEZ SEXTO PENAL ALFREDO QUIROZ, Y AHORA SE VALIÓ DEL INE PARA COMETER SU ARBITRARIEDAD

Amigos del Facebook:

Que sorpresa tan desagradable me llevé al enterarme que había sido suspendido de mis derechos civiles y políticos, sólo por un indebido decreto del Juez Alfredo Quiroz Gracía, que luego sin constatar, tomó como válido el Instituto Nacional Electoral.

Me enteré de ello cuando acudí al módulo de atención del INE para renovar la credencial de elector y ahí mismo me notificaron del hecho.

De inmediato exigí me dieran una explicación, logrando saber que se trataba de uno de los asuntos legales que sembró en mi contra Carlos Lozano de La Torre en su “sexenio persecutor”.

Por ello, acudí junto con mi abogado a las oficinas del vocal ejecutivo del INE para que se me informara objetivamente y con elementos legales sobre mi caso para inconformarme al respecto por la vía legal. Así, presenté un juicio de derechos civiles para que me fueran restituidos.

En el proceso salió a relucir una enorme contradicción legal pues existe un oficio donde el mismo juez, Alfredo Quiroz, se retractó finalmente de su acción.

Ya me fue entregada mi nueva credencial, aunque de manera irregular no le dieron vigencia a la anterior.

Conclusión:

1.- Son tiempos electorales: de no haberme dado cuenta por casualidad, estaría imposibilitado de participar en las contiendas democráticas.

2.- Sobre el Juez Sexto Penal, Alfredo Quiroz García, se ha dudado de sus actuaciones por apartarse de la ley y de la justicia; existiendo inconformidad de muchas personas que se han visto afectadas por sus decisiones. Yo mismo procederé ante la instancia correspondiente para evitar que jueces de poca capacidad o de intereses obscuros sigan atentando contra la impartición de justicia.

Hasta aquí amigos, les comparto mi experiencia e inconformidad sobre esta bochornosa situación por la que atravesé una vez más.

Saludos fraternos a todos.

