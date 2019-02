Juez frena extradición a EU de ex gobernador interino de Coahuila

Milenio

Ciudad de México.-Un juez federal otorgó una suspensión provisional que frena por el momento la extradición del ex gobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres López, quien es requerido para ser juzgado por una Corte de Texas, en Estados Unidos, por los presuntos delitos de asociación delictuosa, fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 2.7 millones de dólares.

El ex mandatario estatal también pidió la protección de la justicia contra cualquier acto de tortura, malos tratos o incomunicación en su contra.

El juez Patricio Leopoldo Vargas Alarcón determinó conceder la suspensión provisional y emplazó al quejoso para que ratifique la demanda de garantías, o de lo contrario la suspensión dejará de tener efecto.

Ayer, Estados Unidos solicitó formalmente la extradición de Torres López. En una audiencia a puerta cerrada, a petición de las autoridades estadunidenses, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Sur, Felipe de Jesús Delgadillo, determinó sujetar a proceso de extradición a Torres López, y ordenó la prisión preventiva oficiosa en su contra.

El martes, elementos de la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía General de la República, detuvieron en Puerto Vallarta, Jalisco, al ex gobernador interino de Coahuila.

Contra Torres López existía una ficha roja emitida por Interpol, además de que está en la lista de los más buscados por la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA por sus siglas en inglés).

En el acuerdo del juzgado, se menciona que la actuaria no logró notificar al quejoso sobre la suspensión provisional.

Por esta razón, se emplazó al director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, para que en un plazo de 24 horas, contado a partir de la notificación de este acuerdo informen si Jorge Juan Torres López se encuentra en el centro de reclusión a su cargo. De igual manera, se emplazó al juez que lo sujetó a proceso de extradición.