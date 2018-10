Juan Carlos Rodríguez es un gandalla: Gabriel Arellano

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Gabriel Arellano Espinosa, exalcalde priista de esta ciudad y posteriormente excandidato a gobernador por la vía independiente calificó a Juan Carlos Rodríguez García, quien fuera titular de la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial en el sexenio del tricolor, Carlos Lozano como una persona sin palabra y abusivo.

Arellano Espinosa relató cómo el empresario de la industria de la construcción, fue beneficiado por los contactos del primero y no le pagó una comisión millonaria por ayudarlo a vender unos predios hace unos años.

En entrevista con El Clarinete el también exdiputado local relató que:

Gabriel Arellano: En el año 2007, antes de ser yo candidato a presidente municipal, yo fui candidato a diputado federal, el distrito 2, en aquel tiempo perdió (Roberto) Madrazo y yo iba en el grupo del montón ese, yo estaba en CANACINTRA y ahí llevaba una relación de mucha amistad con Juan Carlos, esa es la verdad. Yo me quedé de presidente y en el lapso me dice “Oye, tú que tienes una buena relación con algunos inversionistas foráneos”, porque aquí en Aguascalientes no hay ahorita gente que tenga lana, acuérdate de la crisis del 2009.

Claudio Bañuelos: Recuerdo que también en ese año fue la crisis en los medios de comunicación

GAE: Entonces si te das cuenta, me dice `aquí no hay nadie que tenga la capacidad para comprar´ este tenía unos terrenos muy buenos en Zaragoza, ¿verdad?. Donde hoy está San Telmo el centro comercial, San Telmo edificio de salud, San Telmo y el fraccionamiento, y adelantito también hay otro San Telmo 2, o sea toda esa zona, una zona que realmente es dorada.

…Y entonces, mi familia, mi mamá es de San Luis Potosí, te digo toda esta historia porque es importante saber por qué yo tengo relación con inversionistas de San Luis, mi mamá es de San Luis Potosí, que Dios goce de ella, y entonces hablo yo con Vicente Rangel, ellos son los constructores más importantes de San Luis Potosí, son los dueños de los libramientos que vienen de Monterrey a México, que libran por todo San Luis, que ese es el que les deja más lana de la que te imaginas, acá en donde hicieron el libramiento acá en Aguascalientes antes de llegar a San Luis, en fin, tienen muchísimo dinero y tienen muy buenos proyectos, entonces hablé con ellos y me dijo: “tenemos allá algo, pero Aguascalientes no le hemos metido”, “Vente, ándale pos’ que tiene, yo te invito a desayunar”, y vino el dueño, bueno, el hijo del dueño, Vicente Rangel Grandes, el presidente del consejo, pero el director general es Vicente Rangel Mancilla, la mamá de él es hermana de un compadre mío Alfonso Mancilla de aquí de Aguascalientes, Entonces me hizo favor de venir y le digo: “Juan Carlos, te voy a traer a alguien que si le gusta, si trae dinero, no viene a perder el tiempo” porque a ellos les cuesta mucho perder una mañana, un día, o sea no tienen tiempo..

CB: Para andarlo perdiendo…

GAE: Y entonces le dije: “¿Pero yo qué? ¿Dónde leo? En esos tiempos acababa de salir de una campaña, imagínate cómo andaba.

CB: Bien gastado

GAE: Y fue cuando (Juan) Carlos me decía: “Lozano vente, ayúdame para presidente municipal” y con qué ojos divino el tuerto, entonces al que era mi compadre me dice: ´No pues yo entiendo, te doy el 3%´ me dijo “de la operación”, y yo le dije: ´No, dame el 5, te lo van a pagar de chifladazo´, total quedamos en 4% de la operación real, si quería factura, yo le podía facturar porque tengo una inmobiliaria, yo le daba el 15%. Pero bueno, muy bien, nos quedamos de ver en los terrenos para no estar perdiendo el tiempo.

CB: De una vez…

GAE: Lo traje, vino, se conocieron, vio los terrenos, a aquél se le hicieron los ojos de billetes porque tiene visión, vio lo que halló y, que eso es lo único que a mí me quedó, el gusto de que en esa zona no hay muladares, es una zona que le va muy bien. Bueno, hacen la operación y le digo: ´Juan Carlos, ¿quieres que yo te ayude en la…? Y me dijo: No, ¿sabes qué? Para qué triangulamos, ya lo conocí, ya lo vio, vamos a empezar, yo directamente. Ahí estuvo mi error, el mi compadre, mi amigo, mi hermano, era…´

CB: Sí, confiaste en él…

GAE: Yo era, me dice: ´¿Sabes qué? Yo tengo un negocio, te voy a traer un contrato, o antes, fírmale que me gano el 4% de la operación´, total. ´No, no te preocupes wey, si somos amigos y compadres´ y para no hacértela tan larga, hacen la operación con dos pagos, uno a tres meses, o sea un amarre del 33 (por ciento) creo, luego a los tres meses otro 33 y a los seis meses otro 33, nomás que él estaba que libre de gravamen, que el municipio les dio las autorizaciones para lo que ellos querían hacer, entonces era más un tema de tiempo de temas de Gobierno…

CB: Claro, de trámites gubernamentales…

GAE: Obviamente Juan Carlos tenía una buena relación como expresidente de CANACINTRA, acuérdate que en ese tiempo que el gobernador era Luis Armando Reynoso, él era socio de Oscar Reynoso en VIVENDUM, entonces tenía una relación directa, y dijo: ´No’mbre, yo lo resuelvo´ y realmente es, con el que estaba en aquel tiempo lo que hoy se llama SEGUOT, en aquel tiempo este ¿quién estaba con Luis Armando?, bueno, el que estuviera, y obviamente se movió de volada

CB: ¿Luis Armando estaba en?…

GA: Él estaba en el Instituto de Vivienda, pero ¿quién estaba en el lugar de SEGUOT? Donde estuvo Oscar López Velarde…

CB: Planeación, estaba el hermano del Choby en paz descanse…

GA: Ándale, estaba Ricardo de Alba, y Ricardo de Alba era un… pues lo que le decían eso hacía, entonces caminó rapidísimo, e inclusive a los seis meses ya estaba pagado, y yo le busqué luego luego a la siguiente semana y le dije: ´Oye, pues ya te dieron el 33% para que no se te haga tan pesado´ y me dice: ´No, ¿sabes qué? Fiscalmente dame chance y yo te doy todo´. Llega el sexto mes ya pagado y me presenté con él y me dijo: ´dame chance mira, que mi mujer no que está aquí, que ella…´ porque al final de cuenta los terrenos son de su mujer, esa es la verdad wey…

GAE: Entonces este, en ese momento viene la campaña mía, y yo me metí a la campaña de lleno y le dije: ´Ayúdame con esto y aquello´ y no tenía tiempo yo o de cobrarle o de andar en campaña y yo le hablaba y todo hasta que empecé a tener algo de recurso de algunos inversionistas que dijeron: ´Sí, si te ayudamos, con poquito pero te ayudamos´. Y ya me metí a la campaña, cuando yo llego de presidente municipal, le digo…. solamente un día le hablé y le dije: ´Hombre no te preocupes este, Oscar Reynoso está por liquidar de VIVENDUM, y yo me voy a zafar ya de VIVENDUM porque creo el tesorero, me zafó de VIDENDUM y me va a liquidar, y de ahí te doy porque la otra lana´. Y un cuento de esos y yo, mi compadre, mi hermano del alma, pues cómo no. Bueno…

Cuando yo termino, (la campaña), ya no lo volví a ver, pero el municipio ya me absorbió y dije: ´Bueno, después lo veo´. Cuando yo termino de ser presidente municipal, entra Carlos Lozano en campaña y gana la gubernatura, en el momento que gana la gubernatura y que yo ya salgo del municipio, acuérdate que yo salí nueve meses antes, ocho meses antes y me fui de candidato a diputado, le digo: ´Oye Juan Carlos, ora sí ya´ y me dice: ´No te preocupes, voy a estar en el Gobierno con… dame chancita porque le tuve que meter esa lana a la campaña de Carlos Lozano, y dije: ´Oye cab…¿cómo que…?” esa lana y otra te la va a pagar en el Instituto de Vivienda…

CB: ¿En qué año fue la transacción?

GA: En 2007, y de lo que estoy hablando ahora es en 2010, que es cuando gana Carlos Lozano y cuando yo ya me voy de diputado, y entonces él me dice: “Le acabo de meter una buena lana a la campaña de Carlos Lozano, me la debe, y me la va a pagar con el Instituto de Vivienda”

CB: ¿Y sí se lo pagó?

GA: Sí se los pagó, hizo sus marañas y sus trampas comprando y vendiendo terrenos, lo de siempre, no es más que una inmobiliaria ahí cab…, esa es la verdad. Cuando ya me molesto yo es cuando yo estaba en media diputación y si de plano fui y hablé con él y me dijo, es más, ni me recibió, él ya estaba (…) entonces busco a Carlos, le dije, me dijo: ´Ni le muevas, no quiero el desprestigio de mi gente´. ´Oye Carlos, en una ocasión estando…´ Carlos como está ahí en el Congreso pues nos invitaba ahí a veces a comer y le dije: ¿Qué onda? ´Ni le muevas cabrón´, y me encuentro ese día a Felipe Muñoz que era el Procurador, de tan malos recuerdos, y le dije, me dijo: ´Mira, ni le muevas, cualquier demanda, denuncias, no va a caminar wey´. Óye, pero, pues ayuda´, ´Ni le muevas, y perdónalo, que son indicaciones que contra ningún funcionario de su Gobierno va a caminar (querella alguna)…´porque al final de cuentas le pegaba a él.

CB: ¿Y cuando termina el Gobierno de Carlos Lozano inmediatamente interpones tu denuncia?

GAE: Ya habían pasado los cinco años, entonces el abogado me dice: “¿Sabes qué? Es que esto ya no funciona, o sea no entra porque tiene los cinco años de…” y si a eso le sumas que no tenía un recibo que nunca me firmó.

Y entonces cuando me dijo eso, no me quedó de otra más que venir a buscarlo a Torre Plaza Bosques, en el piso 9 que están sus oficinas con su chalán, su empleado, su gerente, es el que está casado con la China Aguilera,

Entonces fui y le dije, y me dijo: ´Lo más que puedo hacer es que lo paso cuando venga´ porque nuca se para ahí, él le maneja o le manejaba todo, total llegó y me habla Juan Carlos y me dice: ´Ya me dijo Ernesto que lo único que quiere es escuchar de mi voz si te voy a pagar o no te voy a pagar. ´No te voy a pagar y hazle como quieras´.

Eso sí me caló pero al final de cuentas, pues entonces ahí ya se rompieron las lanzas, ya no somos compadres, ya no somos amigos y hasta ahí quedó la última ocasión que yo tuve, después de eso, platicando con, ya lo que tú sabes, platicando con Palomino en el Campestre, yo nunca me referí a él en lo personal porque yo sabía el problema que iba a tener, no tanto con él, sino con los caddies en el Campestre, los caddies están obligados a reportar y decir exactamente lo que pasó, porque pues ellos ya de eso viven, pero pues ellos no se mueven ni un segundo y yo no iba a tener problemas, y menos dentro de un club social

GAE: Y ya pasó lo que pasó, me amonestaron porque sí, le dije: ´Ahí va el gato´.