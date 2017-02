Josefina Vázquez Mota se registró como precandidata del PAN a la gubernatura del Edomex

La Jornada

Ciudad de México.- Josefina Vázquez Mota se registró hoy en el proceso interno de selección de candidato del PAN al gobierno del estado de México. Lo hizo con el respaldo de los principales liderazgos del panismo mexiquense e incluso de dos de los precandidatos a la gubernatura: la senadora Laura Rojas y el ex presidente municipal de Toluca, Juan Carlos Núñez Armas.

En la sede estatal panista, donde llegaron contingentes de varios municipios gobernados por el PAN, como Huixquilucan, Naucalpan y Atizapán de Zaragoza, Vázquez Mota entregó al documentación que le exige la convocatoria emitida por el PAN y se espera que en 48 horas se emitan el dictamen de procedencia de su registro.

“Este es uno de los momentos más difíciles de la historia del estado y no vamos a permanecer indiferentes. Ya no se puedo esperar nada más de los mismos, que durante años se ha quedado con los privilegios del Estado de México mientras los mexiquenes siguen enfrenando problemas de siempre. He hecho profunda reflexión, frente a lo que viven los mexiquenses y he decidido encabezar el cambio que hoy demandan los habitantes de esta entidad”, dijo la panista.

Reiteró que sus principales adversarios son la corrupción, la impunidad y la inseguridad. “Soy consciente y los retos que implica desafiar a los poderosos de este estado, no tengo temor en enfrentarnos, lo voy a hacer con todas mis fuerzas y con todos ustedes

Estoy lista y preparada para la contienda, pongo mi experiencia y trayectoria para encabezar a los panistas aquí en el Edomex”