José José quería que lo velaran en la Basílica de Guadalupe

Redacción

Ciudad de México.-Continúan tejiéndose historias sobre la vida y los últimos deseos den cantante José José, ahora una ex representante revela el lugar donde alguna vez le contó que quería ser velado.

Laura Nuñez, ex representante y amiga de José José, reveló que el intérprete quería ser enterrado junto a su madre y velado en la Basílica de Guadalupe, ya que era muy devoto de la Virgen de Guadalupe.

De acuerdo con lo que dijo Nuñez, segundos antes de que José José fuera operado por el cáncer de páncreas que padecía le habló sobre su última voluntad.”Me dijo que quería ser enterrado junto a su madre, doña Margarita, yo ya le exprese a esta niña (Sarita) su última voluntad porque también (me dijo que) quería ser velado en la Basílica de Guadalupe, pues él era muy guadalupano y quería estar en brazos de su madre celestial y su madre terrenal”, dijo Laura, quien aseguró que ante esto ha suplicado a la hija menor del ‘Príncipe de la canción’ que permita que su cuerpo sea velado en México, con su gente y su pueblo.

”Es muy justo que se cumpla la última voluntad de ir a México y estar en la Basílica de Guadalupe”, finalizó.

Con información de TVNotas