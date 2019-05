José José fue violado de niño, afirma su ex esposa Anel

Aunque fue Anel quien confesó el lamentable episodio en la vida del artista, confesó que José José se lo contó a su hija Marisol y no a ella directamente.

“Eso se lo contó a Marisol, a su hija, son heridas muy grandes, que yo no alcanzaba a entender porque yo no sabía de las violaciones, no sabía tanto de su infancia, siempre pensaba por qué este muchacho siempre está muy triste, no hubo nunca nada que realmente lo entusiasmara para dejar la maldita botella, la dejó hace 27 años y ya no tuvo vida”. Finalizó.

