Jorge Saucedo ampliará apoyo a comerciantes y artesanos de Pabellón y Tepezalá

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.- Jorge Saucedo, candidato a diputado local por Pabellón y Tepezalá comentó que desde el Congreso ampliará el apoyo económico para los pequeños comerciantes de Pabellón de Arteaga y Tepezalá, al igual que para sus artesanos.

“No es posible que los diputados reciban miles de pesos al mes para apoyo de gestión social y en su mayoría no lo destinen a las personas que lo necesitan, lo que haremos con parte de este recurso es apoyar a los comerciantes y artesanos para que puedan hacer crecer su negocio. Le vamos a dar el uso adecuado a este dinero, no olvidemos que trabajamos para la gente y no para engordar nuestros bolsillos. El de diputado es sólo un empleo temporal, así que hagamos bien las cosas para recuperar la confianza ciudadana”, puntualizó el candidato perredista de la coalición Por México al Frente.