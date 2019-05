“Jon Snow” ingresa en una clínica de rehabilitación tras “Juego de tronos”

Actualidad RT

El actor Kit Harington, quien interpretó el papel de Jon Snow en ‘Juego de Tronos’ ingresó en una clínica de rehabilitación tras el final de la popular serie, de acuerdo con las palabras de su representante, publicadas en Entertainment Weekly.

“Kit ha decidido utilizar este descanso en su horario como una oportunidad para pasar algún tiempo en un centro de bienestar para trabajar con algunos problemas personales”, añadió el representante en un comunicado. Lo hizo después de que el sitio web PageSix, perteneciente a New York Post, reportara su estancia en una clínica.

Según fuentes citadas por el medio, el final de la serie “realmente le golpeó duro” y Harrington se vio obligado a ingresar en el centro de lujo Privé-Swiss del estado de Connecticut (EE.UU.) para superar sus problemas de estrés y alcoholismo. La estancia en este centro cuesta más de 120.000 dólares mensuales.

PageSix cita a un amigo de actor que asegura que el final de la serie, en la que Harington dio la vida al bastardo de los Stark durante 8 temporadas, ha tenido un costo emocional para él. También señala que la esposa del actor, la actriz Rose Leslie —que interpretó a Ygritte en la misma serie— es un gran apoyo.

“El dolor de no ser capaz de hacerlo de nuevo”

En una reciente entrevista a la revista Esquire, Harington contó lo difícil que le resultaron las escenas finales de la serie: “El último día de rodaje, me sentía bien… me sentía bien… me sentía bien… luego fui a hacer mis últimos planos y empecé a hiperventilar un poco”. El actor añadió que al terminar sintió “el dolor de no ser capaz de hacerlo de nuevo”.

Además, en una entrevista al semanario Variety relató que una de las etapas más difíciles de su vida coincidió con la muerte y resurrección de su personaje. “Me sentía muy inseguro y no hablaba con nadie. Tenía que sentirme muy agradecido por lo que tengo, pero estaba increíblemente preocupado sobre si podía actuar”, contó Harington.

El 19 de mayo la cadena HBO emitió el episodio final de la octava y última temporada de la serie ‘Juego de tronos’, una de las más exitosas de la historia a nivel mundial., Sin embargo, el final desató una oleada de críticas entre los ‘fans’ e incluso circula en las redes una petición que exige otra versión para la última temporada, que ya sobrepasó 1,5 millones de firmas.

