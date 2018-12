Joan Manuel Serrat responde a fan que pedía que cantara en catalán

Redacción

Barcelona, España.- El cantautor Joan Manuel Serrat interrumpió por unos minutos un recital en Barcelona para ponerle los puntos a un espectador que le dijo que cantara en catalán, tras finalizar un tema. De manera contundente y visiblemente molesto, el artista se tomó un tiempo para responderle y afirmó: “Aquí alguno ha venido despistado”.

“¡Canta en catalán, que estamos en Barcelona!”, le gritó un hombre desde la platea del Auditori del Fòrum. Como respuesta, el cantante le hizo un gesto a los músicos que lo acompañaban en la gira y se acercó al escenario. En catalán, Serrat le dedicó un monólogo al espectador, que cortó en tres oportunidades para pedirle al público que no aplauda porque quería terminar su explicación.

“Siempre hay alguien que viene despistado a un espectáculo. Sé que estoy en Barcelona. Lo sé seguramente desde antes que usted. Le aseguro que es la primera vez que en este espectáculo, que ha ido por todo el mundo, encuentro a alguien que dice eso. Y desde antes que usted estoy trabajando por hacer cosas en esta ciudad (Barcelona), así que le pido que me deje hacer mi espectáculo”, dijo el artista.

En este sentido, recordó que el recital es una vuelta a sus primeras canciones y un homenaje al mar, como indica el título de la gira Mediterráneo da capo. “Este disco fue compuesto en castellano hace 47 años y este espectáculo lo repasa de arriba abajo”, aclaró. Luego de un largo aplauso, el show continuó con normalidad.

Si bien Serrat es uno de los más recios defensores de Cataluña, fue criticado recientemente por ciertos grupos independentistas por su posición con respecto al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. “Cuando se produjo la declaración unilateral de independencia de Cataluña, que por cierto duró ocho segundos, que como tiempo no es mucho, yo no era partidario de que se produjera porque pensaba que no nos llevaba a los catalanes ni a Cataluña a ningún lado que nos hiciera avanzar positivamente como ciudadanos”, explicó en una entrevista.