Estados Unidos.- Jennifer López y Shakira serán las protagonistas del espectáculo del medio tiempo del próximo Súper Tazón LIV.

El juego se celebrará el 2 de febrero del 2020.

It doesn’t get any bigger than this! So excited about getting on that #SuperBowlLIV #PepsiHalftime stage! @JLo 🤩🔥#nosvemosMiami #happybirthdaytomeee pic.twitter.com/BVosjrOcwN

— Shakira (@shakira) September 26, 2019